На протяжении всей карьеры Памела Андерсон оставалась верна своему знаковому образу – выразительные смоки с голубыми тенями, бежевые губы и тонкие брови. За этот стиль отвечала ее визажистка Алексис Фогель, которая помогла актрисе найти свою индивидуальность и чувствовать себя уверенно.

Но в 2019 году все изменилось – Фогель скончалась от рака груди. После этого Андерсон полностью отказалась от макияжа. По ее словам, визажистка была лучшей, и с тех пор она просто не ощущает потребности в косметике.

Почему актриса Милли Бобби Браун выглядит старше своих лет

Несмотря на то что в TikTok под хэштегом #pamcore до сих пор популярны образы актрисы из 90-х, она предпочитает естественность. Теперь ее лицо без макияжа – новый символ свободы и уверенности, ставший не менее знаковым, чем прежний яркий стиль.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.