Звёзды Голливуда выступили против обучения ИИ на материалах, защищённых авторских правом

Чемпионат.com

Сотни известных актёров и режиссёров индустрии Голливуда подписали открытое письмо, в котором призывают не ослаблять позиции авторского права — создатели нейросетей просят разрешить ИИ обучаться на материалах, защищённых АП.

Актеры Голливуда выступили против обучения ИИ на материалах, защищенных АП
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В числе прочих письмо подписали Марк Руффало, Гильермо дель Торо, Пол Маккартни, Кейт Бланшетт, Альфонсо Куарон, Бен Стиллер, Оливия Уайлд и Крис Рок. Они призывают власти США и президента Дональда Трампа не давать ИИ эксплуатировать Голливуд.

Письмо стало ответом на недавние обращения Google и OpenAI к властям Штатов с запросом разрешить обучение ИИ на материалах, защищённых авторским правом. Пока администрация Дональда Трампа никаких шагов не предпринимала.

Актеры
Крис Рок
Бен Стиллер
Гильермо дель Торо
Альфонсо Куарон
Пол Маккартни
Оливия Уайлд
Марк Руффало
Кейт Бланшетт
Дональд Трамп
Google