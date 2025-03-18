Актеры Голливуда выступили против обучения ИИ на материалах, защищенных АП

Сотни известных актёров и режиссёров индустрии Голливуда подписали открытое письмо, в котором призывают не ослаблять позиции авторского права — создатели нейросетей просят разрешить ИИ обучаться на материалах, защищённых АП.

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В числе прочих письмо подписали Марк Руффало, Гильермо дель Торо, Пол Маккартни, Кейт Бланшетт, Альфонсо Куарон, Бен Стиллер, Оливия Уайлд и Крис Рок. Они призывают власти США и президента Дональда Трампа не давать ИИ эксплуатировать Голливуд.

Письмо стало ответом на недавние обращения Google и OpenAI к властям Штатов с запросом разрешить обучение ИИ на материалах, защищённых авторским правом. Пока администрация Дональда Трампа никаких шагов не предпринимала.