Актриса Влада Самохина рассказала о роли в фильме «Роднина»

Фильм «Роднина» вышел на экраны. В основе сюжета — автобиографическая книга Ирины Родниной «Слеза чемпионки». Роль великой фигуристки исполнила Влада Самохина. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Влада, это первая ваша главная роль на большом экране. Волновались?

— Я очень переживала! Фигурным катанием никогда не занималась. Это был вызов физический и моральный. Мы снимали фильмбиографию о великой спортсменке, трехкратной олимпийской чемпионке. Это огромная ответственность перед зрителем.

— Учились стоять на льду?

— Моя главная цель была научиться кататься и сделать это так, чтобы было неотличимо от работы спортсменов. Мне хотелось, чтобы это достоверно выглядело в кадре, и два месяца я занималась с тренером. Конечно, самые сложные элементы, такие как тройной тулуп, выполняли дублеры, поскольку этому невозможно так быстро научиться. Но что касается поддержек, я бесстрашно на них соглашалась.

— Травм не было?

— Конечно, были падения. Был один страшный момент, когда я ударилась грудью, не могла даже вздохнуть. Но обошлось без переломов.

— Какие качества вы хотели подчеркнуть в образе Ирины Родниной?

— Ирину Константиновну все знают как очень целеустремленного, непобедимого человека. А мне, несмотря на ее стальной характер, хотелось показать ее нежной женщиной, любящей и любимой, у которой есть и страхи, и переживания.

— Ваша роль охватывает возраст с 17 до 30 лет. Как удалось понять героиню с расстояния почти в десять лет?

— Меня точно и правильно направлял режиссер, Константин Статский. Конечно, мне было сложно понять, что происходит с человеком ближе к 30, но я изучала хроники, интервью, и они мне помогли осознать, что она чувствовала. Я сравнивала фигурное катание и актерское мастерство. Мы ведь тоже сталкиваемся с соперничеством, нам важно стать первым. В этом плане я ее очень понимаю, когда вотвот заканчивается карьера и дальше — неизвестность. Мы тоже часто сталкиваемся с этим ощущением, когда после окончания съемок непонятно, что будет дальше. Любовь к работе стала моим главным ключиком к роли.

— Байопики — фильмы-биографии — сейчас становятся очень популярны, да и тема спорта звучит часто. Как думаете, почему?

— Мне кажется, потому что советский спорт — наше национальное достояние. Кроме того, судьбы этих людей очень вдохновляют — сколько бы препятствий ни встречалось на пути, они упорно идут к цели. Такие фильмы помогают нам научиться не сдаваться ни при каких обстоятельствах, не останавливаться на полпути или в шаге от достижения желаемого.

— Как зритель вы этот жанр тоже любите?

— Да, обожаю фильмы, основанные на реальных событиях! Одно дело, выдуманные персонажи, а другое — существующий человек, проходящий испытание. За время фильма можно увидеть всю жизнь, с чего герой начинал путь и к чему пришел.

— Узнаваемость и известность вас пугает?

— Немного. Я привыкла к скромной жизни. Есть внутренний страх оценок, как зрители воспримут мою работу, что скажут. Но я сама выбрала этот путь и, думаю, справлюсь.

— С детства мечтали стать актрисой?

— У меня не было проблемы выбора. Я росла в творческой атмосфере, ходила и на танцы, и в художественную школу и не понимала, как может быть по-другому. Мы с подругой устраивали домашние концерты, спектакли, и чуть позже я поняла, что этому можно профессионально обучиться и сделать делом жизни.

— Родители поддержали выбор?

— Да, хотя они совсем не из этой среды. Я боялась подвести их — обучение в театральном ведь очень дорогое. Хотя они настаивали, чтобы я училась в любом случае, мне было важно поступить только на бюджет, чтобы моя учеба не была бременем для них.

— На каких фильмах вы выросли?

— В семье мы много смотрели советское кино и мультфильмы. Одни из моих самых любимых фильмов стал «Киндза-дза!» Георгия Данелии, я часто его пересматриваю и всегда замечаю что-то новое.

— Какие проекты скоро выйдут с вашим участием?

— Я работаю в театре «Сфера», куда меня пригласил художественный руководитель, наш преподаватель актерского мастерства Александр Коршунов. Сейчас идут репетиции двух спектаклей — «Горе от ума», где я сыграю Софью, и еще постановки Михаила Рощина «Эшелон» о Великой Отечественной войне.

— На кого в профессии ориентируетесь?

— Одри Хепберн — главный источник вдохновения, кумир. Еще мне очень нравятся фильмы Андрея Тарковского.

ДОСЬЕ

Актриса Влада Самохина родилась 9 августа 2003 года в Дебальцеве (ДНР). В 2024 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. С 2024 года работает в труппе московского театра «Сфера». Принимала участие в сериалах «Первокурсницы» и «Стрим». Дебютировала на больших экранах в фильме «Роднина».