Марк Эйдельштейн подписал контракт с известным западным агентством

Марк Эйдельштейн подписал контракт с актерским агентством WME. Об этом сообщило индустриальное издание Deadline.

С этим же агентством подписаны контракты у таких звезд, как Вайнона Райдер, Роберт Дауни-младший, Селена Гомес, Анджелина Джоли и многих других. Это далеко не первый случай, когда российский актер подписывает контракт с международным агентством.

Международное киноиздание подчеркивает, что Эйдельштейн - выпускник школы-студии МХАТ. Среди других его работ - "Страда Саши" Юлии Трофимовой, премьера которой состоялась на Берлинале-2022, и нашумевший сериал "Монастырь".

Разумеется, в статье делается акцент и на "Аноре", где Марк сыграл сына русского олигарха.

Кстати, на этой неделе в прокат выходит фильм Романа Михайлова "Жар-Птица", где также снимался Марк Эйдельштейн.