Режиссеру фильма «47 ронинов» с Киану Ривзом грозит 90 лет тюрьмы

Министерство юстиции США предъявило режиссеру фильма «47 ронинов» Карлу Риншу, обвинения его в мошенничестве на сумму $11 млн, которые Netflix выделил на создание научно-фантастического сериала. В случае признания виновным, его могут посадить в тюрьму на 90 лет.

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Режиссеру предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и нескольких эпизодах, связанных с транзакциями, вытекающими из незаконной деятельности.

По данным обвинения, около 2017 года Ринш начал съемки сериала под названием «Белая лошадь» об ученом, который создает человекоподобный вид, восстающий против своих создателей. Он завершил шесть короткометражных эпизодов на собственные деньги и инвестиции различных продюсерских компаний, которые затем использовались для привлечения студий, готовых финансировать завершение первого сезона.

В 2020 году Netflix по просьбе Ринша выделил дополнительные $11 млн для завершения сериала. Эти средства предназначались для различных проектов по пре- и постпродакшену, включая оплату съемочной группы и монтаж уже отснятого материала. Однако прокуратура утверждает, что Ринш перевел деньги на свой личный брокерский счет. Менее чем за два месяца он потерял более половины средств на рискованных инвестициях, а оставшуюся часть использовал для покупки криптовалюты.

Впоследствии Ринш заработал на криптовалюте миллионы долларов, которые использовал на личные расходы, включая пять автомобилей Rolls-Royce, роскошные матрасы и мебель, а также на оплату услуг адвокатов по своему разводу. Сериал «Белая лошадь» так и не был закончен, вместо этого режиссер решил подать в суд на Netflix, требуя более $14 млн дополнительных средств, которые, по его словам, компания была обязана выплатить по контракту.

В прошлом году суд постановил, что Ринш должен выплатить компании почти $9 млн.

Фильм «47 ронинов», выпущенный в 2013 году с бюджетом около $175 млн, остается самым известным проектом в карьере Ринша. Эта фэнтезийная интерпретация классической японской истории о самураях-мстителях с Киану Ривзом в главной роли стала режиссерским дебютом Ринша в большом кино, но оказалась коммерческим провалом, собрав всего около $151 млн в мировом прокате.