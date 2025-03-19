Гвинет Пэлтроу рассказала об интимных сценах с Тимоти Шаламе

Актриса Гвинет Пэлтроу в недавнем интервью рассказала о совместных постельных сценах с Тимоти Шаламе на съёмках фильма «Марти Суприм». По словам актрисы, эротических сцен «очень много».

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Гвинет отметила, что впервые на съёмках этой ленты узнала о профессии координатора интимных сцен и удивилась тому, что подобное вообще существует.

В этом фильме у нас очень много секса. Теперь есть нечто, называемое координатором интимной близости, о существовании которого я не знала. Я подумала: «Девочка, я из той эпохи, когда ты раздеваешься, ложишься в постель и камера просто включена. Мы сказали ей: «Мы думаем, у нас всё в порядке».

По словам Пэлтроу, роль в ленте «Мартин Суприм» — её первая серьёзная работа с 2010 года. Она также извинилась перед Marvel Studios за такие слова при наличии роли Пеппер Потс, которая по-настоящему прославила актрису.