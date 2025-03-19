Развод с Деми Мур, слова о России, страшная болезнь: как живет Брюс Уиллис

19 марта американскому актеру, звезде «Крепкого орешка», «Пятого элемента» и «Шестого чувства» Брюсу Уиллису исполняется 70 лет. Артист сделал успешную карьеру в Голливуде, но последние годы он страдает от неизлечимого заболевания — лобно-височной деменции. В каких фильмах сыграл Уиллис, что говорил о России и когда врачи поставили ему диагноз — в материале NEWS.ru.

Что избавило Уиллиса от заикания

Уолтер Брюс Уиллис родился в семье военного на американской военной базе в Идар-Оберштейне. Он был старшим из четырех детей. Когда будущему актеру было 16 лет, родители развелись. Уиллис сильно заикался в детстве. По словам артиста, тогда он едва мог говорить и тратил по три минуты, чтобы закончить предложение.

Участие в школьных спектаклях, заучивание текстов ролей и правильное дыхание во время игры помогли Брюсу избавиться от заикания. После школы Уиллис работал охранником на заправке, позже он поступил на драматическое отделение в Монтклерский государственный университет.

Несколько лет Брюс играл незначительные роли в малоизвестных театрах и снимался в эпизодах. В 1985 году его позвали в телесериал «Детективное агентство „Лунный свет“». После этой роли Уиллиса начали воспринимать как комедийного актера. Музыкальный альбом артиста «Возвращение Бруно» и одноименная картина усилили эффект. Уиллис сыграл известного музыканта, перевоплощаясь то в рок-, то в рэп-звезду, исполнял собственные песни и шутил как стендап-комик.

Однако в 1988 году он получил роль полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек». Картина принесла ему мировую известность. После успеха фильма Уиллис снялся в похожих образах в «Последнем бойскауте», «Гудзонском ястребе», «Герое-одиночке» и «Городе грехов».

В 1992 году Брюс согласился на роль пластического хирурга-неудачника в фантастической кинокомедии Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу». Коллегами Уиллиса по картине стали Мэрил Стрип и Голди Хоун. В 1994-м он сыграл боксера в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». За эту роль Брюс получил несколько номинаций на престижные премии. Позже он снялся в фантастических блокбастерах «Пятый элемент» и «Армагеддон».

Что Уиллис говорил о России

В 2013 году на мировые экраны вышла пятая часть знаменитой франшизы «Крепкий орешек». По сюжету герой Уиллиса отправился в Москву. Сам актер тоже не раз был в России и считает, что в нашей стране «всегда все непредсказуемо, и строить планы — дело бесполезное».

«Москва — город фантастических контрастов. Знаю, многие иностранцы его до сих пор боятся — и на то есть определенные основания», — говорил Брюс.

Поскольку Уиллис работал с русскими актерами, он высоко оценил их навыки.

«Могу сказать, что они крайне серьезно относятся к профессии, стараются проникнуть в первую очередь в психологию своего персонажа», — сказал он.

По словам актера, в Голливуде часто воспринимают русскую актерскую манеру как переигрывание. Сам Уиллис уверен, что дело в театральном образовании.

«В этой стране много сильных актеров. Они могут играть совсем не по правилам, но результат оказывается ошеломляющим», — отмечал он.

За какую роль Уиллис получил рекордный для Голливуда гонорар

За 43 года работы в Голливуде Брюс Уиллис сыграл более чем в 100 картинах и завоевал славу короля боевиков. Фильмы с его участием собрали в мировом прокате около $5 миллиардов, что делает Уиллиса одним из самых кассовых актеров всех времен.

«У меня прекрасная работа, мне сказочно повезло. Считается, что людям нравится смотреть на меня... Но никто не знает, чем будет занят через десять или двадцать лет. Нет планов, которые жизнь не скорректировала бы на свое усмотрение», — говорил Уиллис.

В течение 20 лет Брюс удерживал рекорд самого крупного гонорара за фильм. За роль в картине «Шестое чувство» Уиллис заработал $194 миллиона. При стандартном гонораре в $14 миллионов сумма увеличилась благодаря проценту от прибыли картины в кинотеатрах и домашнем прокате. Кроме того, в 2000 году лента получила шесть премий «Оскар».

С 2010-х у Уиллиса начались проблемы в карьере. Он снимался в рискованных малобюджетных лентах. В феврале 2022 года организаторы антипремии «Золотая малина» создали специальную номинацию «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В категорию вошли восемь ролей актера за прошлый год. Худшей признали работу в научно-фантастическом фильме «Звездный рубеж».

Только в 2022 году семья Уиллиса подтвердила сведения о возрастных заболеваниях мозга, которые мешают ему работать.

Как развивалась деменция Уиллиса

Первые слухи о болезни актера появились в 2015 году. Театральные критики заметили, как 60-летний Брюс играл в бродвейском спектакле «Мизери» с большим наушником. Предположительно, через него актеру подсказывали текст.

Через два года Уиллис пользовался услугами суфлера на съемочной площадке фильма «Стекло» Найта М. Шьямалана. Анонимные источники рассказывали, что время от времени актер был не в себе:

«Мы думали, что это может быть что угодно — от старения до, возможно, даже легкого опьянения или просто нежелания быть там».

В марте 2022 года новозеландское издание NZ Herald обратило внимание на комментарий к видеоролику YouTube-канала RedLetterMedia о последних фильмах Уиллиса. Один из пользователей написал:

«Я где-то читал, что у Брюса Уиллиса деменция — он не совсем осознает, что происходит вокруг него».

Американский режиссер Мэтт Эскандари ответил пользователю:

«Да, так и есть, парень, я снимал его в четырех фильмах — я знаю об этом не понаслышке. Очень грустно, когда такая легенда, как Брюс, разрушается прямо на твоих глазах».

Врачи диагностировали Уиллису афазию — нарушение речи. В конце февраля 2023-го бывшая супруга актера Деми Мур уточнила диагноз.

«У нас есть более конкретный диагноз — лобно-височная деменция (FTD). К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс», — рассказала Мур в соцсетях.

По словам актрисы, для людей после 60 лет этот диагноз считается распространенной формой деменции, и сегодня нет методов лечения этой болезни.

Что известно о детях и женах Уиллиса

Первой женой Брюса была актриса Деми Мур. Они познакомились на премьере комедийного фильма «Слежка» в 1987 году. Уже через несколько месяцев Уиллис предложил ей зарегистрировать отношения.

Пара обменялась клятвами в знаменитом отеле Golden Nugget в Лас-Вегасе. Супруги прожили вместе более 10 лет. Деми родила трех дочерей: Румер Гленн Уиллис, Скаут Ларю Уиллис и Таллулу Белль Уиллис. Но в июне 1998 года актеры заявили о расставании. Развод Брюса и Деми состоялся только спустя два года.

Уиллис говорил, что считает себя виноватым в крахе их брака. В момент развода коллега Брюса Уилл Смит поддерживал его. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили теплые дружеские отношения.

Уиллис присутствовал на свадьбе Мур с актером Эштоном Кутчером, а Деми была в первом ряду во время его второй свадьбы с британской фотомоделью и фитнес-тренером Эммой Хеминг.

Брюс и Эмма познакомились в 2008 году, а в марте 2009 года тайно поженились на острове. Неделю спустя пара официально оформила отношения в Беверли-Хиллз. В 2012 году Хеминг родила дочь Мейбел Рей, а в 2014-м — Эвелин Пенн.

Сейчас об актере заботятся не только пять дочерей, но и обе жены. Мур называет Эмму «сестрой» и помогает Брюсу.

«Я поклоняюсь женщинам и всегда чувствую себя в большей безопасности, когда нахожусь рядом с ними», — сказал однажды актер.

Состояние актера стремительно ухудшается. Обе жены решили не скрывать ситуацию с Брюсом и не прятать его. Семья опасалась, что он даже не доживет до 70-летия.