Актер Никита Панфилов рассказал о своем герое в сериале «Положение вещей»

Сериал «Положение вещей» с Никитой Панфиловым в главной роли вышел 17 марта в эфире СТС. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

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— Никита, расскажите про своего героя.

— Вадим — спецназовец, который после травмы начинает разговаривать с вещами. Человек из обычного военного становится тем, кому проще найти общий язык с предметами, чем с людьми. Собеседников у него много: и кровать, и торшер, и кольцо на свадьбе, и туфли. Мне особенно понравились два кресла-близняшки.

— Как вы сами относитесь к вещам с историей?

— Прекрасно! Особенно люблю фотографии — это замершее время. И антикварные вещи, хранящие память о прошлом людей.

— У вас есть такие вещи?

— Был платок, который достался мне от деда и хранил особый запах. Дед работал водителем и вытирал этим платком руки от машинного масла, бензина. Этот предмет был для меня ценен. Но бабушка нашла его и, от заботы, постирала. Запах пропал. Я был очень расстроен.

— Истории, связанные с фотографиями, вспомните?

— Как-то мы путешествовали по Исландии. Там есть скалы, напоминающие трезубец, возвышающийся над водой. И вот я зашел в домик, а на стене висела выцветшая столетняя фотография тех мест с тремя рыбаками у лодки. Подумалось о том, что уже ни людей, ни лодки нет, а трезубец скал как стоял, так и будет стоять.

— Ваш герой — спецназовец. Вы сами из актерской семьи, но прошли службу в армии, а после школы хотели учиться на милиционера. Откуда такая тяга к силовым структурам?

— После школы я не знал, куда мне идти. Актерскую профессию, которой занимаюсь сейчас, и считаю, что ее мне Господь подарил, воспринимал тогда как хобби. Перед глазами были примеры деда с бабушкой, ветеранов труда. Я считал, что работать надо в поте лица. А в 1990-е у нас полкласса поступало в силовые структуры. Но у меня все сложилось иначе. Я много кем хотел стать — и хирургом, и спортсменом, и массажистом. Теперь мои роли в фильмах и сериалах дают мне возможность испытать это на себе, прожить маленькие жизни.

— Театральная сцена киноактеру важна?

— Конечно, особенно важна начинающему артисту. Она выстраивает человека, координирует его. Сразу видно как актера без театрального образования, так и того, кто не прошел муштру театра. Ведь быть актером — это не развлечение, а одна из самых сложных профессий в мире. Ее нужно добиться, изучить. Важно понять, что главное — твоя роль. Следом партнеры, режиссер, но не ты.

— Читала, что если бы вы могли получить суперсилу, как ваш герой в «Положении вещей», то выбрали бы способность останавливать время. Почему? Какие моменты бы сохранили?

— Все в нашем мире временно. Поэтому единственная ценность — время. Мне хотелось бы уметь его останавливать. Думаю, что каждый человек, у которого было мало-мальски хорошее детство, хотел бы туда вернуться, чтобы встретить людей, которых уже нет. Увидеть молодых отца с матерью, живых дедушку с бабушкой. Что может быть круче — я не представляю. Хотя, важнее даже не останавливать время, а руководить им.

— У ваших детей красивые имена: Добрыня и Аврора. Как выбирали?

— Сын Добрыня Никитич — тут понятно, имя подбирали к отчеству. Дочь Аврора родилась с последней звездочкой, вот ее и назвали в честь богини утренней зари.

ДОСЬЕ

Никита Панфилов родился 30 апреля 1979 года в Москве в актерской семье. Окончил Школу-студию МХАТ, курс И. Золотовицкого и С. Земцова, в 2006 году. Служил в МХТ имени Чехова с 2006 по 2016 год. Сотрудничает с Малым театром с 2020 года. Дебютировал на экранах в 2005 году в сериале «Адъютанты любви». Сейчас в его фильмографии более 55 ролей в кино и сериалах.