Джан Яман попал в неловкую ситуацию из-за вопроса о Юре Борисове

Популярный турецкий актер Джан Яман посетил светскую премьеру исторического блокбастера «Эль Турко» в московском кинотеатре «Октябрь» и признался, что никогда не слышал о номинированном на премию «Оскар» российском коллеге Юре Борисове. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Отвечая на вопрос журналистов о российских актерах и актрисах, Яман заявил, что ни с кем не знаком, но выразил готовность сняться вместе в кино. Услышав имя Юры Борисова, звезда турецких фильмов попал в неловкую ситуацию, так как подумал, что речь идет о женщине.

«К сожалению, я не знаю никого из российских актеров и актрис… Я не знаю Юру Борисова, покажите мне ее фото, покажите сейчас же», - обратился Джан к представителям СМИ.

При этом о фильме «Анора» турецкий актер знает. Он признался, что посмотрел оскароносную картину Шона Бэйкера, и она произвела на него положительное впечатление.

«Ах, да, «Анора»! Я видел этот фильм. Фантастика!» - сказал Яман.

Кроме того, актер рассказал, что ему очень понравилось в Москве. Отдельно он отметил красоту российских женщин.

Напомним, турецкий актер Джан Яман знаком российским зрителям по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло».

Ранее сообщалось, что в Москве поклонницы с хлебом и солью встретили звезду сериалов Джана Ямана. Артист заселился в отель на Тверской улице.