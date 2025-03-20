Писательница Джоан Роулинг раскритиковала в соцсетях трех звезд франшизы «Гарри Поттер». Об этом сообщает The Guardian.

У Роулинг спросили в соцсетях, появление каких актеров «портит» ей впечатление от просмотра фильмов. Писательница в ответ написала:

«Угадайте с трех раз. Простите, это было слишком соблазнительно!»

Таким образом, утверждает The Guardian, автор серии книг о Гарри Поттере намекнула на актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, которые сыграли главных героев в популярной франшизе.

Писательница поссорилась со знаменитостями в 2020 году — после того, как она высказалась против трансперсон и назвала трансгендерную идентичность «глубоко женоненавистнической и регрессивной». Впоследствии Рэдклифф, Уотсон и Гринт выступили в поддержку прав трансгендеров.

В ноябре 2022 года Дэниел Рэдклифф осудил автора книг о Поттере за то, что она осудила выражение «люди, которые менструируют» и пошутила над отказом от использования привычного слова «женщина». Он заявил, что «видел боль» трансгендерных детей.