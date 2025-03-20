Сэмюэл Л. Джексон рассказал, как Брюс Уиллис повлиял на его карьеру

Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон вспомнил один из самых важных разговоров в своей жизни. Он состоялся ещё в середине 1990-х с Брюсом Уиллисом, которому недавно исполнилось 70 лет.

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После съёмок в «Крепком орешке 3» звезда боевиков посоветовал Джексону найти себе роль, к которой он сможет вернуться в случае провалов в других картинах. В итоге артист так и поступил, став Ником Фьюри в фильмах Marvel.

Брюс сказал мне тогда: «Надеюсь, ты найдёшь персонажа, к которому ты сможешь вернуться в случае кассовых провалов. У Арнольда Шварценеггера есть Терминатор. У Сильвестра Сталлоне — Рокки и Рэмбо. У меня есть Джон Макклейн». И я не вспоминал об этом совете до тех пор, пока не получил роль Ника Фьюри в Marvel. Я заключил контракт на девять фильмов и понял, что поступаю так, как мне посоветовал Брюс. Сейчас у меня есть такой персонаж.

В последний раз Сэмюэл Л. Джексон появлялся в киновселенной Marvel в фильме «Капитан Марвел 2», вышедшем в 2023 году. Вернётся ли его персонаж в грядущих «Мстителях», неизвестно.