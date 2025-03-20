Познер объяснил причину любви россиянок к турецким сериалам

Российским женщинам нравится смотреть турецкие сериалы, потому что они чаще всего хорошо заканчиваются. Об этом сообщил журналист и телеведущий Владимир Познер.

По его словам, зрительниц также привлекают качественная картинка и красивые актеры, которые хорошо играют.

— Турецкие сериалы популярны не только среди наших зрительниц, но и очень широко во многих странах. <...> Кроме того, это романтические сериалы, где добро побеждает зло. Чуть-чуть сказки. Это особенно для той части населения, например, для моей тещи, она это прямо обожает. При этом говорит, что понимает, что это такое, но оторваться не может. Я думаю, это характерно для многих, — объяснил Познер в беседе с News.ru.

Движение «Ветераны России» потребовало запретить турецкие сериалы в РФ. Ранее с такой идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, актеры в них играют плохо, это «дурновкусие», а также в картинах нет никакой культурной ценности.

Похожего мнения придерживается депутат Брянской облдумы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, распространение таких картин наносит вред традиционным российским ценностям.

Кинокритик, продюсер Сергей Сычев напомнил, что запрет турецких сериалов в России противоречит Конституции.

«Вечерняя Москва» обсудила с депутатом Госдумы и заслуженным мастером спорта России Светланой Журовой, действительно ли стоит запретить известные турецкие сериалы в РФ.