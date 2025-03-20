Латиноамериканка из новой «Белоснежки» обвинила продюсеров в расизме

Актриса колумбийского происхождения Рейчел Зеглер обвинила продюсеров «Вестсайдской истории» (2021) Стивена Спилберга в расизме. Об этом она поговорила с Allure.

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По словам 23-летней Зеглер, «белые боссы» неоднократно просили ее доказать свое происхождение перед тем, как сыграть главную героиню — латиноамериканку Марию. Известно, что предыдущие ремейки мюзикла Джермона Роббинса 1949 года считались спорными из-за кастинга неиспаноязычных актеров на роль Марии — например, Натали Вуд.

«Замешательство может возникнуть, потому что у меня не латиноамериканское имя. Когда я пробовалась на роль Марии в «Вестсайдской истории», мне постоянно звонили и спрашивали, настоящая ли я колумбийка. Помню, думала: «Хотите, чтобы я привела свою абуэлиту («бабуля» на испанском. — Ред.)? Я приведу», — делится она.

Рейчел не понадобилось приводить бабушку, но она выразила недоумение по поводу того, «что кучка белых руководителей заставляет тебя доказывать им свою идентичность».

Роль Зеглер в «Вестсайдской истории» стала для нее прорывной и принесла «Золотой глобус». Теперь она сыграла Белоснежку в «живом» ремейке одноименного мультфильма Disney 1937 года — и заранее столкнулась с критикой со стороны людей, уверенных, что Зеглер не должна играть героиню с «кожей белее снега».

«Сейчас уже не 1937 год. Ее не спасет принц, и она не будет мечтать о настоящей любви. Она мечтает стать лидером и знает, что способна на это», — говорит актриса.

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