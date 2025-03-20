Уход из театра и смерть сына: куда пропал Александр Домогаров

Народный артист России Александр Домогаров более двух лет не снимается в кино. Чем он сейчас занимается, что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Домогаров

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Дебютировал в 1984 году в драме «Наследство».

Известность ему принесли роли Павла Горина в фильме «Гардемарины III» и графа де Бюсси в телесериале «Графиня де Монсоро». Также артист снимался в лентах «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого», «Звезда эпохи», «Марьина Роща», «Зорге», «Союз спасения» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Домогарова

В первый раз Александр Домогаров женился в 18 лет на соседке по даче Наталье Сагоян. В браке родился сын Дмитрий. Когда ему исполнился год, пара развелась. В 2008 году наследника артиста сбила машина, он скончался от черепно-мозговой травмы. Домогаров рассказывал, что после его смерти стал часто ходить в церковь.

Второй женой артиста стала костюмер Ирина Гуненкова. Она родила ему сына Александра, который тоже стал актером. Спустя 13 лет супруги развелись. Гуненкова умерла от рака в 2023 году.

В 2001 году актер женился в третий раз — на актрисе Наталье Громушкиной, через четыре года они развелись. По словам артистки, их жизнь была полна ссор.

В 2023 году Домогаров признался, что у него есть любимая женщина, но раскрывать ее имя не стал. Он назвал возлюбленную другом, женой и соратницей.

Почему Домогаров ушел из театра имени Моссовета

Александр Домогаров в мае 2024 года уволился из театра имени Моссовета, в котором служил с 1995 года. Актер сообщил, что он с 2020 года наблюдал за тем, «как новое руководство разрушает театр», пытался «максимально конструктивно выстроить диалог» с администрацией, но часто не получал обратной связи.

«Я закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось мое имя. Закрывал глаза на то, что до декабря театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля „Ричард III“, имеющего самую высокую цену на билеты; на то, что „Ричард III“ принципиально ставили в афише на самый сложно продаваемый день, зная, что все равно будет аншлаг», — пояснил он.

По словам Домогарова, последней каплей для него стало то, что в постановку «Ричард III» ввели актрису на вторую главную женскую роль после всего двух репетиций в зале и на сцене.

Что Домогаров говорил об СВО

В июле 2023 года, в преддверии 60-летнего юбилея, Александр Домогаров провел встречу с журналистами, где ответил на вопрос о своей гражданской позиции.

«Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Здесь могила моих родителей, здесь меня учили и научили. Где родился, там и пригодился», — сказал он.

Свою позицию по спецоперации Домогаров объяснил словами актера Сергея Бодрова — младшего.

«Когда что-то происходит, ты должен быть со своей страной, а выяснять, права она или не права, будешь позже», — отметил артист.

Также он признался, что отрицательно относится к критикующим Россию коллегам.

Чем сейчас занимается Домогаров

Александр Домогаров несколько лет не снимается в кино. Последний раз с ним на экраны вышел фильм «Гардемарины 1787. Война» в 2023 году.

На настоящий момент артист принимает участие в новом сезоне программы «Три аккорда», также он задействован в постановках театра Российской армии «Роман» и «Маскарад». Помимо этого, Домогаров гастролирует по РФ со своим музыкально-драматическим спектаклем «Вертинский».