Глеб Калюжный сыграет добровольца в фильме «Малыш»

Начались съемки художественного фильма под рабочим названием "Малыш". Он снимается при поддержке Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и Первого канала. Главную роль в картине играет Глеб Калюжный - актер, о котором так много говорили, в связи с его призывом на военную службу.

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"Малыш" - это военная драма о событиях, происходивших при штурме Мариуполя. Главный герой, 18 летний парень, отправляется добровольцем, чтобы спасти свою мать из числа плененных мирных жителей. Изначально герой не хочет принимать участие в боевых действиях, но затем, узнав, что его мать в беде в Мариуполе, принимает решение к ней пробраться.

Авторы сценария: Андрей Симонов, Кирилл Имашев, Дмитрий Богдан и Ринат Есеналиев при участии Андрея Житкова, Павла Чертока, Арсения Герасимова, Александра Рябышева. Режиссер-постановщик - Андрей Симонов. Оператор - Руслан Герасименков, художник - Эдуард Гизатуллин В ролях также: Иван Алексеев, Олег Васильков, Полина Агуреева, Алексей Шевченков, Феодор Рейн, Никита Манец, Келвин Увво, Даниил Чуп и другие.