Борисов и его жена вместе сыграют в фильме «Ваня»

В Костромской области идут съемки фильма Клавдии Коршуновой "Ваня". Напомним, что Клавдия - известная актриса, которая пробует себя и в качестве режиссера.

© Российская Газета

В центре истории, рассказанной в картине 12-летний мальчик Ваня, который живет с мамой в небольшой деревне. О своем отце мальчик ничего не знает, только однажды мама сказала, что он работает в Москве, в банке. Теперь Ваня хочет его найти. Дети подрабатывают в местном автосервисе у дяди Славы, чинят старенький мотоцикл и копят деньги на поездку. Когда Ваня всё-таки отправляется в Москву, оказывается, что в поездке нет никакого смысла.

Проект участвовал в лаборатории для сценаристов и режиссеров-дебютантов в полнометражном игровом кино "Ленфильм-дебют" в 2023 году.

В главных ролях снимались: Иван Агранович и Александр Цыганов. Также сыграли: Юра Борисов и его жена - актриса Анна Шевчук, - вот что рассказывает о них режиссер Коршунова: "Часто когда я пишу сценарий, я представляю уже конкретных актеров. Юра Борисов и Аня Шевчук сразу были в истории, в моей голове". Мы очень давно знакомы и уже работали вместе. Аня играет маму главного героя. А Юра играет человека по прозвищу "Немец", дом которого находится недалеко от деревни Вани . Эта роль больше всего связана со мной лично, и в чем-то рассказывает мою историю. Историю человека вернувшегося в места своего детства, после многих лет прожитых за границей.

В картине сыграли и такие актеры, как: Константин Итунин, Василиса Шурховецкая, Дарья Мельникова, Александр Коршунов, Наталья Земцова.

"Многим покажется странным, что я снимаю фильм "Ваня", про мальчика из деревни. Я вообще не побоюсь этого слова коренная москвичка) но так сложилась жизнь, что я с детства летние каникулы проводила в Костромской области. И этот мир провинциальных городов на Волге, деревень сформировал меня. Если бы этого не было, Я была бы другим человеком. Абсолютно в этом убеждена. И вот теперь я пытаюсь в иносказательной форме выразить свою привязанность, тревогу и главное любовь. Мы искали подростков на главные роли 4 месяца. Смотрели самых разных ребят, из разных городов. В театральных студиях, просто через открытый кастинг. А утвердили в итоге Ваню Аграновича и Сашу Цыганова. Уверенна, что найдется масса людей, которые будут рассказывать про блат и всё такое, но меня это не волнует, я сама всю жизнь отбиваюсь от этих обвинений. Я уж точно выбирала ребят не по фамилиям, - говорит Клавдия Коршунова.

Сергей Сельянов, продюсер, подчеркивает: