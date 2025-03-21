Умер актер из «Скорой помощи» Ян Швайтерман

Причиной смерти американского актера Яна Швайтермана, скончавшегося на 53-м году жизни, стало онкологическое заболевание.

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Это подтвердил в публикации в соцсети брат артиста, пишет 21 марта People.

Отмечено, что у Яна была IV стадия агрессивного рака, причем диагноз Швайтерману был поставлен незадолго до смерти.

Ян Швайтерман отошел в госпитале в Миссури 28 февраля.

Похороны прошли 4 марта.

Швайтерман родился в Индиане в 1972 году. На экране - с первой половины 1990-х: "Найтмэн", "Скорая помощь", "Отличный гамбургер", "Фелисити", "Факультет", третий "Чернокнижник", "Навсегда" и другие проекты.