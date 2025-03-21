Работа грузчиком и третий брак: как живет Евгений Миллер

Заслуженный артист России Евгений Миллер в 47 лет продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах, личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Миллер

Евгений Миллер родился 17 февраля 1978 года в Новосибирске, окончил местный филиал ГИТИСа. В 1999 году был принят в труппу новосибирского театра «Глобус», спустя шесть лет уехал в Москву. В 2007 году стал актером «Табакерки».

Миллер дебютировал на экране в эпизодической роли в сериале «Кодекс чести» в 2004 году. Первую главную роль он получил в 2011 году в мелодраме «Двойная сплошная. Любовь». На настоящий момент в его фильмографии более 70 работ, включая ленты «Ленинград-46», «Людмила Гурченко», «Герой по вызову», «Цена прошлого», «Сухарь», «Нож в сердце», «Алла-такси», «Цикады» и другие.

В 2023 году Миллер получил звание заслуженного артиста России. Он признается, что не боится никакой работы и не станет брезговать, если ему потребуется устроиться простым рабочим.

«Если мне вдруг потребуется поработать таксистом, я смогу это сделать легко. Но пока не приходилось. В свое время поработал и грузчиком, и сторожем, так что мне любая работа не страшна», — пояснил он.

Что известно о личной жизни Миллера

Первой женой Евгения Миллера стала девушка по имени Елена, с которой он познакомился в студии пластики при театре «Глобус». Пара прожила вместе 10 лет и распалась, когда актер уехал в Москву.

«Ей было 13 лет, когда познакомились. Это случилось в студии пластики при театре. Были у нас расставания, затем периоды перемирия. Я был в те годы очень застенчивым мальчиком. Боялся слово сказать лишнее… В итоге мы все-таки сыграли свадьбу. Потом отношения стали все холоднее между нами», — рассказал он в программе «Судьба человека».

Второй женой актера стала выпускница Школы-студии МХАТ Юлия Ковалева. Спустя год брака он предложил супруге развестись.

«Юля тянула меня к себе, была очень сексуальной: у меня постоянно просыпалось к ней желание. Но семейная жизнь не стала безоблачной — регулярно возникали какие-то ссоры. Тогда я начал верить в гороскопы. Оказалось, мы с женой не подходим друг к другу. Мы прожили в браке то ли полтора года, то ли год. Инициатором развода стал я», — поделился артист.

В 2015 году Миллер женился третий раз — на бортпроводнице по имени Екатерина. Пара растит двоих сыновей.

«Я всем говорю, что этот брак у меня финальный!» — заметил актер.

Чем сейчас занимается Миллер

Евгений Миллер продолжает служить в Московском театре Олега Табакова и сниматься в кино. В мае с артистом ожидается премьера фильма «В списках не значился». Также в производстве с ним находятся ленты «Алла-такси-2», «Белая полоса», «Извозчик», «На сопках Маньчжурии», «Укрощение „Пантеры“» и другие.

Миллер признается, что, несмотря на многие годы жизни в российской столице, не может назвать себя полноценным москвичом. С семьей артист живет за городом.

«Я родился в Новосибирске, я сибиряк. Когда-то родители помогли мне купить однокомнатную квартиру в районе Люблино, и я довольно долго прожил там. Но от регистрации ведь место рождения не поменяется… Сейчас я живу за городом, служу в московском театре и привык как к городу, так и к этому ритму. Настолько адаптировался к московскому темпу, что без него уже даже немножко теряюсь», — рассказал он журналу «Звездный бульвар».

Проведение спецоперации актер не комментировал.