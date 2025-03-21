Пять актеров, которые недовольны своими культовыми ролями

Роберт Паттинсон рассказал, что уже гораздо проще относится к критике, связанной с его ролью в саге "Сумерки". Однако раньше он сам едва ли не с ненавистью отзывался о своем персонаже. Об актерах, которые не любят свои культовые роли, расскажет Москва 24.

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Сага "Сумерки", первая часть которой вышла в 2008 году, удостоилась не самых лестных отзывов от кинокритиков. Однако исполнитель главной роли Роберт Паттинсон был еще более беспощаден к фильму и образу Эдварда Каллена. Актер признавался журналистам: порой он жалел, что согласился на съемки. Роберту не нравился характер его героя, поведение и поступки.

"Чем больше я читал сценарий, тем сильнее ненавидел этого парня, поэтому сыграл его маниакально-депрессивным самоненавистником. К тому же он 108-летний девственник, так что явно присутствуют какие-то проблемы", – заявлял Паттинсон.

Однако со временем неприязнь актера к роли вампира все же уменьшилась. В январе 2025 года в интервью испанскому журналу GQ Роберт рассказал, что уже не воспринимает всерьез критику в свой адрес из-за участия в саге.

«Люди до сих пор говорят мне, что "Сумерки" испортили жанр "вампирского" кино. Почему вас до сих пор злит то, что произошло почти 20 лет назад? Это безумие», – Роберт Паттинсон, актер.

В сериале "Дурная кровь", вышедшем на экраны в 2013 году, актер сыграл циничного богатого наследника, который жестоко изнасиловал девушку. Павел позитивно высказывался о самой истории и заявлял журналистам, что в ней есть глубокий смысл и мораль. Актер также считал, что его, казалось бы, абсолютно отрицательный герой может вызвать у зрителя все же неоднозначные эмоции благодаря внутренней трансформации, показанной в фильме.

Однако Прилучный отмечал, что ему тяжело далась та самая сцена. Тем более что во время съемок его теперь уже бывшая жена Агата Муцениеце ждала их первенца Тимофея.

«Очень тяжело играть изнасилование! Я бы таких людей расстреливал сразу. Этим товарищам, которые хотя бы раз подняли руку или голос на женщину, им вообще не стоит жить на этой земле. Хотя бы исходя из того, что женщина – в первую очередь мать, которая их родила! И подумать только, сколько мать возилась с этим ребенком, чтобы он потом вырос подонком, который сможет себе позволить поднять руку на женщину», - Павел Прилучный, актер.

Актер никогда не скрывал своего противоречивого отношения к сериалу "Бригада", вышедшему в 2002 году. Майков признавался журналистам, что благодарен этой ленте за роль Пчелы, ведь она дала ему настоящую путевку в мир кино, но отмечал, что картина романтизирует криминал.

«Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу – известность, а для общества, людей – вред. "Бригада" – это преступление перед Россией, в котором я участвовал. <…> А вред "Бригады" в том, что мальчики хотели стать бандитами. А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», - Павел Майков, актер.

Главная роль в культовой франшизе о Гарри Поттере, первая часть которой вышла в 2001 году, принесла Рэдклиффу известность и состояние более чем в 100 миллионов долларов. Поэтому к самому Гарри, к фильму или книгам у актера претензий нет. Однако Дэниел не раз признавался в интервью, что не доволен своей игрой и даже с трудом заставляет себя смотреть фильмы о Поттере.

"Есть моменты, которыми я вовсе не горжусь. Ошибки, которые многие актеры совершали, репетируя в гримерке или занимаясь в театральной студии, в моем случае оказались у всех перед глазами", – отмечал Рэдклифф, который играл Гарри с 11-летнего возраста.

Актер также считает, что самой неудачной получилась его работа в шестой части цикла о волшебнике "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Собственную игру он называл "очень однотипной" и "самодовольной".

Кейт не раз признавалась журналистам, что любит вышедший в 1997 году фильм "Титаник", но недовольна своей работой там. Уинслет придирчиво оценивала свою игру и осталась не в восторге даже от мелочей, на которые зритель может не обратить внимание.

"В каждой сцене я думаю: "Боже мой! Ты правда так сделала?" И этот мой американский акцент, я не могу это слушать, он ужасен", – высказывалась Уинслет.

Актриса также заявляла в интервью, что не вполне довольна многими своими работами из-за излишней самокритичности, присущей актерам.