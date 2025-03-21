Безруков рассказал о культовом реквизите из сериала «Бригада»

Актер коллекционирует знаковые предметы со съемок

Поклонники Сергея Безрукова не перестают спрашивать актера о съемках в легендарной «Бригаде». Впрочем, исполнителя роли Саши Белого это ничуть не смущает — он с удовольствием готов поделиться тем или иным фактом о ленте.

Сегодня Сергей по просьбе фолловеров рассказал о судьбе культового автомобиля Lincoln, на котором ездил Космос, герой Дмитрия Дюжева.

«Такая только у меня и у Майкла Джексона», — презентовал свою машину персонаж.

К слову, такие автомобили уже сняты с производства.

Безруков, как известно, любит забирать со съемок памятные реквизиты. Однако машина Космоса его не заинтересовала.

«Все-таки это не мой реквизит… Он больше принадлежит персонажу Дмитрия Дюжева, к Космосу. Да и вообще, это слишком внушительный артефакт, чтобы оставлять его на память», — рассказал Сергей в личном блоге.

Актер добавил, что автомобиль не дожил до наших дней.