Какие звезды Голливуда на самом деле были русскими

Русская семерка

Они не были в Голливуде на первых ролях, но фабрика грез им многим обязана. Фильмы с их участием пользовались безумной популярностью на Западе, хотя практически не попадали в российский прокат. Наши в Голливуде - высочайшие профессионалы и последователи Станиславского, аристократические красавицы и настоящие интеллигенты.

Какие звезды Голливуда на самом деле были русскими
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Михаил Чехов

Племянник великого писателя Антона Чехова оставил заметный «русский» след в истории Голливуда. За 16 лет, прожитых в США, он не только снялся в одиннадцати картинах, но и успел прославился как блестящий педагог.

Уроки актерского мастерства у Михаила Чехова брали (читать с придыханием!) Мэрилин Монро, Ингрид Бергман, Гари Купер, Грегори Пек, Ли Страсберг. Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Звезды зажигают, поэтому школа, «кузница талантов», созданная Чеховым почти 80 лет назад, востребована и по сей день.

Иван Лебедев

«Кавалер Черной Икры» - так прозвали его в Голливуде за редкую красоту и благородную элегантность. Но Лебедев привлекал к себе внимание не только своей внешностью, но и легендами, которыми он себя окружал. Конечно пресса и режиссеры были в восторге от того, что перед ними «бывший паж при царском дворе» (Лебедев ни чуть не стеснялся примерять чужие социальные роли). Может быть, именно поэтому в амплуа аристократов, фатов, авантюристов с прекрасными, завораживающими манерами ему все просто не было равных!

Питер Устинов

Агата Кристи называла Устинова «лучшим исполнителем роли Пуаро на всем белом свете». А уж кому, как ни ей знать все об эксцентричных сыщиках! Питер Устинов - один из русских обладателей «Оскара». Заветную золотую статуэтку он получил за роли второго плана в картинах «Спартак» и «Топкапи»

Ирина Баронова

Солистка «The American Ballet Theatre» стала прототипом героини бродвейского мюзикла «На ваших пуантах». Баронова была одной из самых обсуждаемых звезд своего времени: ее фотографии мелькали то обложках журналов, то в разделах светской хроники. А после гастролей в Австралии случился настоящий "Baronova-boom”, на который парфюмерная индустрия отреагировала появлением душистого мыла и духов имени великой танцовщицы.

Деталь: В начале своей карьеры будущая великая балерина и светская львица изменила одну букву в фамилии: из Барановой превратилась в Баронову. И не прогадала!

Тамара Туманова

Самая красивая балерина русской эмиграции танцевала в Париже, Лондоне, Милане, Нью-Йорке! В числе ее обожателей значились Сергей Лифарь, Александр Глазунов, Сергей Прокофьев, Пабло Пикассо, Марк Шагал. Благодаря необыкновенно фотогеничной внешности и необыкновенной грации Тамару Туманову утвердили на роль в фильме «Дни славы» Жака Тернера с Грегори Пеком в главной роли. Этот кинодебют высоко оценил король триллера Альфред Хичкока и пригласил Туманову в несколько своих проектов.

Юл Бриннер

Известный любитель окутывать свою жизнь легендами и преданиями. Одним журналистам он говорил, что потомственный цыган, другим — что является потомком монголов, третьим — что родился на Сахалине. Первой киноработой Бриннера стала экранизация спектакля «Король и я». И завертелось! Одновременнно на американские экраны вышло три фильма с участием Юла Бриннера, и так случилось, что все они попали в число соискателей на престижную награду «Оскар».

«Надеюсь, Вы не ошиблись, вручая ее мне, потому что назад я ее не отдам!» — заявил актер весной 1957 года на церемонии вручения кинопремии «Оскар», сжимая в руках золотую статуэтку.

Лилия Кедрова

О ней узнали в начале 1950-х: Лилия Кедрова играла тогда на подмостках парижских театров в спектаклях «Братья Карамазовы», «Вкус меда»., «Розовая татуировка». Так начиналась слава! В 1969 году за роль в «Вишневом саде». в лондонском театре Кедрова удостоена Премии «Ивнинг Стэндард» - и это было уже признание. Вершина актерской карьеры Кедровой - американская премия «Тони». (1983) за роль мадам Гортензии в пьесе «Грек Зорба», сыгранная на Бродвее.

Деталь: Критики всегда особо отмечали какую-то «сквозящую грусть» в работах актрисы. Русская душа, что поделаешь!

Актеры
Братья Карамазовы
Русское
Оскар
Спартак
Питер Устинов
Сергей Лифарь
Тамара Туманова
Иван Лебедев
Александр Глазунов
Михаил Чехов
Мэрилин Монро
Грегори Пек
Марк Шагал
Сергей Прокофьев
Ингрид Бергман
Пабло Пикассо
Антон Чехов