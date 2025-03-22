Трагичная история порноактрисы Эмили Уиллис

В марте 2024 года зарубежные СМИ облетела новость: 25-летняя американская порнозвезда, обладательница множества наград индустрии для взрослых Эмили Уиллис впала в кому после лечения в реабилитационном центре. Родственники и поклонники модели уже готовились к худшему, но внезапно она пришла в сознание. Однако врачи дали вышедшей из комы актрисе неутешительный прогноз: она останется инвалидом на всю жизнь и никогда не сможет вернуться к нормальной жизни. Подробнее о том, что произошло с Уиллис, которая к 25 годам успела стать легендой индустрии для взрослых, — в материале «Ленты.ру».

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«Невероятно тяжелая борьба»

«У меня был чертовский потрясающий год, и я очень этим горжусь. В этом году я получила много наград», — похвасталась в интервью 2021 года Уиллис, стоя рядом со шкафом, полки которого ломились от премий за съемки в фильмах для взрослых.

Особая гордость для нее — победа в номинации «Лучшая исполнительница года» премии AVN, также известной как «порно-Оскар».

Тогда у Уиллис было все, о чем могла мечтать молодая порноактриса. Американка попала в индустрию для взрослых в 2018 году и всего за три года добилась ошеломительного успеха. Она дружила со звездами индустрии, фильмы с ее участием становились самыми продаваемыми в США, а за ее страницами в социальных сетях следили миллионы пользователей сети.

Уиллис мелькала на обложках эротических журналов, регулярно давала интервью и участвовала в подкастах. Ее даже пригласили сняться в игровом кино — она исполнила роль в научно-фантастическом триллере «Божественность», продюсером которого был Стивен Содерберг. Также порноактриса снялась в клипе на песню Hive Mind метал-группы Slipknot.

Но, как это часто бывает в секс-индустрии, изнанка жизни Уиллис была далеко не такой красивой. В начале 2024 года жизнь порномодели кардинально изменилась: из реабилитационного центра, где она проходила лечение от наркотической зависимости, ее доставили в больницу в критическом состоянии. Медики не раскрывали диагноз порнозвезды, родственники и коллеги тоже хранили молчание.

Спустя месяц отчим Уиллис сообщил, что реабилитационном центре у нее произошла остановка сердца. В состоянии комы ее доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам отчима, Эмили предстояла «невероятно тяжелая и непредсказуемая борьба» за жизнь.

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«Мне нравится секс»

Настоящее имя актрисы — Лици Лара Бануэлос. Она родилась в декабре 1998 года в Аргентине и выросла в консервативной семье мормонов. Уиллис было семь лет, когда ее семья переехала в штат Юта, США. В детстве она часто ходила с отцом на рыбалку и охоту. В старших классах занималась танцами и играла в баскетбол. После окончания школы она устроить работать продавцом.

Однажды, сидя в приложении Tinder, Лици лайкнула профиль некоего Андре Гарсия. Они начали переписываться, вскоре между ними завязался роман. В какой-то момент Гарсия предложил ей вместе сняться в интимном видео, она согласилась. Процесс съемок ей понравился.

«Я получаю удовольствие, зная, что возбуждаю людей. Я чувствую себя комфортно перед камерой, мне нравится секс, это очевидно, и мне действительно нравится исследовать секс. Я хочу заниматься этим столько, сколько смогу», — Эмили Уиллис, в интервью для AVN.

Гарсия был продюсером скандального порносайта GirlsDoPorn. Без ведома Уиллис он опубликовал откровенное видео с ее участием на платформе, после чего их увидели друзья и знакомые девушки. Если сначала Лици сомневалась, стоит ли ей строить карьеру в индустрии для взрослых, то после утекшего в сеть видео она решила бросить работу в магазине и уйти в порно.

Скандал вокруг GirlsDoPorn

Сайт GirlsDoPorn оказался в центре скандала в 2010-х годах после того, как десятки женщин заявили, что их обманом заставили сниматься в порнороликах. Сайт был закрыт в 2020 году, его сотрудникам были предъявлены обвинения в мошенничестве и принуждении к съемкам в видео для взрослых.

Гарсию приговорили к 20 годам тюремного заключения. Он обещал женщинам, что откровенные ролики с ними будут продаваться только на DVD, однако в итоге эти видео появлялись в открытом доступе в интернете.

Уиллис, комментируя случившееся, сказала, что догадывалась о том, что ее ролики могут выложить в сеть.

«Для меня это просто не имело значения, я хотел сниматься в порно, несмотря ни на что», — заявила модель.

Девушка переехала в Калифорнию, стала работать в порностудиях и взяла псевдоним Эмили Уиллис. Как позднее она объяснила, ей всегда нравилось имя Эмили.

«А фамилия Уиллис (одно из значений Willis в переводе с английского языка — «пенисы» — прим. «Ленты.ру») мне показалась очень милой, потому что она игривая, забавная, необычная, это про меня!» — отметила она.

За все время Уиллис снялась более чем в 700 фильмах для взрослых. Ее работы были отмечены престижными в мире порно премиями AVN Award, XBIZ Award, Pornhub Award и другими. Актриса также завела аккаунт на популярной платформе OnlyFans, где ежегодно зарабатывала на продаже откровенного контента до 1,4 миллиона долларов (примерно 139 миллионов рублей).

Более чем в 700 фильмах для взрослых снялась Уиллис.

Продюсер фильмов для взрослых Эксель Браун, рассуждая о феномене Уиллис, заявил, что она «чрезвычайно профессиональна и в то же время очень привлекательна».

«На мой взгляд, то, что делает Эмили уникальной, — это ее способность общаться с партнером и с камерой на уровне, который я редко видел, и демонстрировать зрителю чистое сексуальное наслаждение», — утверждал он.

В индустрии фильмов для взрослых также считали, что Уиллис могла играть как главные, так и второстепенные роли, но при этом все равно оставаться на высоте.

«Фанаты будут смотреть блокбастеры с ней через пять или даже десять лет», — говорил вице-президент порносайта Adult Empire Колин Аллертон.

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«Потребуются годы интенсивной работы»

В многочисленных интервью Уиллис рассказывала, что старается регулярно заниматься спортом и находить время для отдыха, несмотря на интенсивный рабочий график. Также модель признавалась, что любит медитировать перед работой — это помогает ей подготовиться к съемкам.

«Забота о своем теле очень важна, но важна и забота о своем разуме», — подчеркивала она.

Однако в действительности образ преуспевающей порноактрисы, которой удается поддерживать баланс между работой, физической активностью и отдыхом, был фальшивым. Поклонники Уиллис даже не догадывались, что она принимала наркотики

Эмили регулярно употребляла запрещенные вещества, из-за чего у нее начались ночные кошмары и недержание мочи, развились депрессия и тревожное расстройство. Вместе с наркотиками она принимала антидепрессанты и успокоительные препараты.

В конце концов порнозвезда попыталась взять свою жизнь под контроль и в январе 2024 года отправилась в реабилитационный центр для зависимых. Оттуда через несколько дней Уиллис в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она вышла из комы через несколько месяцев, в мае. Девушка не могла двигаться и разговаривать, но узнавала родных и могла следить за ними глазами.

Хотя семья актрисы не называла ее диагноза, руководитель программы медицинских наук Честерского университета в Великобритании, доктор Гарет Най предположил, что у Уиллис развился синдром изоляции, который также называют синдромом запертого человека. Больной с этим диагнозом понимает, где и с кем он находится, но при этом не может двигаться и общаться из-за паралича почти всех мышц тела.

Синдром изоляции мог возникнуть у Уиллис в результате повреждения мозга из-за остановки сердца. Прогноз, который дают людям с этим диагнозом, обычно неблагоприятный. Скорее всего, актриса не сможет вернуться к полноценной жизни. Чтобы научиться контролировать хотя бы часть мышц, потребуются годы интенсивной работы, предупредил Най.

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«Ее жизнь изменилась навсегда»

В конце 2024 года стали известны и другие подробности жизни успешной на первый взгляд порнозвезды. Как выяснилось, за несколько дней, что девушка пробыла в реабилитационном центре, она почти ничего не ела и не пила, не принимала душ и не одевалась. Она постоянно испытывала слабость, ломоту и боли в теле, с трудом могла передвигаться.

С каждым днем Уиллис становилось хуже, и сотрудники учреждения, которые должны были внимательно следить за ней, не предпринимали никаких действий. В тот день, когда Эмили госпитализировали, медсестра обнаружила ее без сознания, вызвала скорую и начала делать ей искусственное дыхание. Как долго пациентка находилась без сознания — неизвестно.

Прибывшие на вызов медики зафиксировали у девушки остановку сердца. Они реанимировали Уиллис в течение получаса, им удалось восстановить ее сердцебиение, однако к тому времени продолжительная нехватка кислорода привела к повреждению мозга, в результате чего звезда фильмов для взрослых впала в кому.

Родственники Уиллис решили подать в суд на персонал реабилитационного центра. В их иске утверждается, что сотрудники учреждения жестоко обращались с актрисой, которая находилась у них на попечении, проявляли «профессиональную халатность, небрежность» и «использовали мошеннические методы ведения бизнеса».

«Если бы персонал центра следовал стандартным медицинским протоколам, у Эмили была бы возможность вернуть контроль над своей жизнью. На ее состояние не обращали внимания, пока не стало слишком поздно, и теперь ее жизнь изменилась навсегда», — Джеймс А. Моррис-младший, адвокат.

«Она все еще с нами»

Как рассказал брат Уиллис, она обратилась в реабилитационный центр, потому что хотела избавиться от наркозависимости и начать новую жизнь. Модель прекратила сниматься в порно в 2022 году и мечтала добиться успеха в других сферах.

Когда Уиллис поступила в реабилитационный центр, она уже некоторое время не употребляла наркотики. Сотрудники учреждения должны были помочь ей пережить абстинентный синдром (ломку) — тяжелое состояние, возникающее из-за прекращения приема запрещенных веществ.

В результате отказа от наркотиков Эмили могла испытывать проблемы с ЖКТ, головокружение и усталость — симптомы, которые являются абсолютно нормальными для ее состояния, подчеркнул адвокат ее семьи Джеймс А. Моррис-младший. Однако самочувствие Уиллис внезапно ухудшилось, чего сотрудники учреждения явно не ожидали.

В настоящее время Эмили Уиллис проходит лечение дома, о ней заботится ее мать. По словам адвоката, больная постепенно идет на поправку: она начала издавать звуки и немного двигаться. При этом неизвестно, понимает ли Эмили, где находится и что с ней произошло.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда, что Уиллис снова сможет полноценно двигаться и разговаривать, адвокат заявил, что ни один специалист не знает, возможно ли это:

«Прошел год с момента трагедии. Я думаю, если вы наблюдали за этим с самого начала, то вы были бы поражены тем, что она все еще с нами, она все еще борется за жизнь и остается жизнерадостной. Она все еще здесь. Я думаю, что это само по себе говорит о ее стойкости и желании жить. Благодаря современной медицине и достижениям науки мы все можем надеяться, что она вернется к тому уровню активности, который сделает ее жизнь полноценной».

Моррис-младший также выразил надежду, что иск семьи порнозвезды изменит ситуацию с реабилитационными центрами в США и они начнут эффективнее оказывать помощь пациентам в критической состоянии.

«Слишком много пациентов, которые должны получать жизненно важную помощь, были потеряны из-за подобной халатности», — заключил адвокат.

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Поклонники Уиллис до сих пор пишут слова поддержки на ее странице в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ): «Пожалуйста, скорее поправляйся, Эмили», «Я молюсь о том, чтобы вы к нам вернулись», «Одна из моих любимых актрис».

История Уиллис спровоцировала обсуждение влияния порноиндустрии на ее представителей. «Нужно прекратить романтизировать эту сферу деятельности. К женщинам в ней в основном относятся как к товару, и общество их избегает», «Это индустрия, которая привлекает несчастных людей и делает их еще несчастнее», — возмущались пользователи портала Reddit.