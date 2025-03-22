Стало известно, исключат ли Депардье из Союза кинематографистов РФ

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье остается в рядах Союза кинематографистов РФ, его могут исключить за неуплату взносов только после официального предупреждения. Об этом ТАСС рассказали в Союзе.

В феврале РБК сообщали, что Союз кинематографистов России может исключить Жерара Депардье за неуплату членских взносов. По данным издания, долг актера за семь лет составил почти 10 тыс. рублей.

"Взносы не платит не только Депардье, но и еще ряд кинематографистов, - сказал собеседник агентства. - Если человек больше двух лет не платит членские взносы, ему присылают официальное уведомление о задолженности. В случае, если она не будет погашена, правление может поставить вопрос об исключении из Союза кинематографистов".

Пока уведомление Депардье не отправляли, уточнили в организации.

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщало, что французские следователи начали расследование по подозрению в неуплате налогов в отношении Депардье. По данным AFP, актер подозревается в "неуплате налогов, а также отмывании денег".

Депардье ранее уже попадал в поле зрения следователей. В апреле 2024 года в прокуратуре Парижа заявили, что 75-летнего актера будут судить за домогательства, которые он якобы совершил в отношении двух женщин в сентябре 2021 года во время съемок картины "Зеленые ставни" (Les volets verts, 2022). Одна из женщин в феврале 2025 года подала заявление на Депардье в связи с "сексуальным насилием, домогательствами и сексистскими оскорблениями". Слушания могут состоятся в марте.

Об актере

Депардье сыграл почти в 200 фильмах, собравших в прокате около €2 млрд. Среди наиболее известных его работ - главные роли в картинах "Жан де Флоретт" (Jean de Florette, 1986), "Сирано де Бержерак" (Cyrano de Bergerac, 1990) и "Астерикс и Обеликс против Цезаря" (Asterix et Obelix contre Cesar, 1999). Актер завоевал награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и две премии "Сезар" французской Академии искусств и технологий кинематографа. В 2013 году Депардье получил российское гражданство.