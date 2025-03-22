Актриса Александра Бортич рассекретила личность нового возлюбленного. Что известно о личной жизни артистки, как она поддерживала Алексея Навального, почему выступала против президента Белоруссии Александра Лукашенко?

Что известно о личной жизни Бортич

Первый раз Александра Бортич вышла замуж в 2016 году. Тогда ее избранником стал рэп-исполнитель Вячеслав Воронцов (Мезза). Пара развелась в 2018 году.

Следующим мужем Бортич стал бизнесмен Евгений Савельев. В 2020 году у супругов родился сын Александр.

Однако в 2023 году Бортич и Савельев объявили о расставании. При этом актриса отметила, что сохранила с бывшим возлюбленным хорошие отношения.

«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что не вместе уже какое-то время. Но мы навсегда любим и уважаем друг друга, вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо. Спасибо за внимание», — написала она в микроблоге.

21 марта 2025 года 30-летняя Бортич рассекретила личность нового избранника в честь его дня рождения. Оказалось, что актриса встречается с коллегой Давидом Сократяном. Звезда «Трудных подростков» отмечал 27-летие. Артистка показала кадры их частной жизни, сопроводив пост смайлами в виде сердца.

Почему Бортич конфликтовала с Кологривым

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый подверг критике идею, что можно стать профессиональным артистом, не имея соответствующего образования. В этом контексте он упомянул Александру Бортич.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — высказался Кологривый в интервью Эльдару Джарахову.

Бортич на фоне критики коллеги опубликовала пост в соцсетях. Она не упомянула в нем Кологривого, но подтвердила, что у нее отсутствует актерское образование, поскольку она дважды пыталась поступить в театральное училище, но не сдала вступительные экзамены.

Бортич также подчеркнула, что никогда не называла себя «гениальной актрисой» и не понимает, почему с первого ее появления на экране она вызывает в людях раздражение.

«Я всегда просто была собой. Возможно, это и бесит людей. Я не знаю. Есть ли у меня проекты, за которые мне стыдно? Да. Хотела бы я сделать иначе? Думаю, нет. Плюс я никогда не позволю себе обсуждать свое отношение к этим проектам в публичном поле. Никогда. То же самое про коллег. Это просто непозволительно», — прокомментировала артистка.

Бортич отметила, что никогда не оправдывалась за свою работу, однако сейчас «настало время». Она указала, что честно получила каждую свою роль.

«Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или, прости господи, через постель», — добавила актриса.

Как Бортич выступала против Лукашенко

Бортич родилась 24 сентября 1994 года в белорусском Светлогорске. В 10-летнем возрасте вместе с мамой переехала в Москву.

Актриса всегда старалась следить за событиями, которые происходили в родной Белоруссии. Она приняла участие в акции против властей РБ в августе 2020 года. Она вышла в Москве на пикет, организованный после очередной победы на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В самой РБ в эти дни также шли массовые протесты.

«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала Бортич на странице в соцсети.

Александра также отметила, что граждане Белоруссии «заслужили правду, за которую борются сейчас».

«Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.

Что Бортич говорила о Навальном

Актриса не раз участвовала и в митингах российской оппозиции. Зимой 2021-го она записала и выложила на YouTube видео в поддержку Алексея Навального, который был арестован и отправлен в СИЗО. Бортич призвала россиян «пойти гулять» 23 января в знак солидарности с блогером. Российские общественники призывали выгнать артистку с территории РФ за подобные агитации. Также Никита Михалков публично раскритиковал ее поступок. Он сообщил, что сумма гонораров Бортич за съемочный день составляет 200 тысяч рублей, и выразил удивление: чего не хватает артистке с таким уровнем дохода в России.

Киновед Александр Шпагин отмечал, что актрисе «удивительно повезло», что ее участие в оппозиции, по сути, осталось без внимания профильных органов.

«Это опасно для артистов. Могут попасть в некое черное поле [профильных структур], а как следствие, — в стоп-листы кинокомпаний. То есть их перестанут снимать. А то и вовсе получат статус иноагентов. В случае с Бортич, видимо, сделали скидку на ее молодость, ну, в общем, пожалели», — отметил киновед.

По его мнению, политические высказывания Бортич были продиктованы юношеским максимализмом и отсутствием критического мышления.

Эксперт также выразил надежду, что Бортич повзрослеет и поумнеет.