Стало известно, где провела последние годы жизни актриса Голубкина

Актриса Лариса Голубкина провела последние годы жизни в пансионате для пожилых людей, сообщает aif.ru. По данным издания, учреждение располагается в поселке Барвиха Одинцовского района Подмосковья и не является домом престарелых в традиционном понимании. Здесь пожилые люди получают медицинскую помощь и уход в комфортабельных условиях.

© РИА Новости

Пансионат предлагает гостям четырехзвездочные современные номера. Помимо медицинской инфраструктуры, здесь есть ресторан с диетическим меню, бар, бассейн, тренажерный зал, библиотека и лодочная станция. Стоимость проживания варьируется и в среднем составляет порядка 100 тысяч рублей в месяц.

Сама Голубкина признавалась, что мечтала на склоне лет жить на свежем воздухе, чтобы рядом были врачи и уход. По ее словам, ее мечта сбылась.

Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет. Она запомнилась зрителю своим дебютом в кино — ролью Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Кроме того, она была второй женой актера Андрея Миронова.

В связи со смертью актрисы Первый канал внес изменения в сетку вещания. В нее добавили фильм о народной артистке РСФСР. Он будет показан вместо нового выпуска программы «Закрытый показ» и картины «Свет» с Еленой Яковлевой.