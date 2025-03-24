Клуни объяснил, почему больше не намерен сниматься в романтических фильмах

В недавнем интервью актёр Джордж Клуни рассказал, что больше не намерен сниматься в романтических фильмах. Основная причина — возраст. Актёру уже 63 года, поэтому он не видит смысла сниматься в картинах жанра, поскольку с этим прекрасно справятся молодые актёры.

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Послушайте, мне 63 года. Я не пытаюсь конкурировать с 25-летними исполнителями главных ролей. Это не моя работа. Я больше не снимаюсь в романтических фильмах.

Последний вышедший с Клуни фильм, «Одинокие волки», вышел в 2024 году. Сиквела не будет из-за того, что у Apple и режиссёра картины Джона Уоттса возникли разногласия из-за картины.