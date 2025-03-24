Ушел из жизни известный итальянский актер и режиссер Джанфранко Барра

Скончался Джанфранко Барра, итальянский актер кино и ТВ, режиссер, сценарист, драматург, продюсер, звезда "Талантливого мистера Рипли" Мингелла.

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Артист умер в родном Риме 23 марта на 85-м году жизни, передает портал IMDb. Причина смерти не разглашается.

Джанфранко Барра получил профильное образование в столичной Академии драматического искусства. Дебютировал как театральный актер. Занимался рекламой. Снимался с конца 1960-х, в его фильмографии около 120 пунктов.

В портфолио - "Дом из кошмарного сна", "Белая редиска", "Грязное белье", "Монахиня в бегах", "Медведь по имени Артур", "Хвост дьявола", "Банановый Джо", "Убийство на кладбище этрусков".