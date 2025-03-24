Умерла турецкая кинозвезда и телеведущая Филиз Акын

В Стамбуле 21 марта скончалась Филиз Акын, турецкая актриса кино, театра и сериалов, артистка рекламы и телеведущая. 2 января ей исполнилось 82 года.

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В некрологах Акын названа одной из самых заметных и выдающихся артисток национального экрана.

По информации портала АА, ссылающегося на заявление турецкого минздрава, актриса умерла в больнице, где некоторое время находилась на лечении. Характер ее недуга не конкретизируется. Сын информацию подтвердил.

Суна (настоящее имя) Акын родилась в 1943 году в Анкаре. В 1962-м Акын стала победительницей конкурса журнала Artist, в том же году подписав контракт и дебютировав в кино.

Только за десять лет - с 1962 по 1972 гг., Акын снялась в более чем ста картинах: "Перелетные птицы", "Отверженные", "Запятнанный ангел", "Прерванное счастье", "Прощание". На ее счету два десятка наград, актриса стала героиней нескольких книг.