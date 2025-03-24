Что известно о кинопремии "Ника"

24 марта 2025 года в Москве в театре "Маска" состоится торжественная церемония вручения кинопремии "Ника" за 2024 год.

ТАСС подготовил материал об истории этой награды.

История

Кинопремия была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера, директора Центрального дома кинематографистов (ЦДК) Юлия Гусмана. Ее цель заключалась в поощрении лучших отечественных кинопроизведений (как собственно фильмов, так и актеров, режиссеров, операторов и других профессионалов в области кинематографии). Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года в ЦДК. Победители в 14 номинациях были определены по итогам голосования членов Союза кинематографистов. Лауреатам вручалась позолоченная бронзовая статуэтка древнегреческой крылатой богини победы Ники (автор - скульптор Сергей Микульский).

Наибольшего числа призов на первой церемонии был удостоен фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние". Картина победила сразу в шести номинациях: за лучший игровой фильм, режиссуру, мужскую роль, сценарий, операторскую работу и работу художника-постановщика.

В 1989 году награда Союза кинематографистов получила официальное название - "Ника".

В 1991 году Союз кинематографистов СССР был преобразован в новую организацию - Конфедерацию союзов кинематографистов. Она вручала премию в 1991-1992 годах.

С 1993 года лауреатов определяет Академия кинематографических искусств "Ника". В разное время ее возглавляли режиссеры Виктор Мережко и Эльдар Рязанов, а также актер Алексей Баталов. С 2013 года президентом академии является режиссер Андрей Кончаловский.

В 2020 году. церемония вручения "Ники" не состоялась из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2021 году премия была присуждена за 2019 и 2020 годы. В 2022 и 2023 годах церемония вручения "Ники" не проводилась. В 2024 году премия присуждалась в единых номинациях за 2022-2023 годы.

Члены академии выбирают победителей тайным голосованием в двух турах, а в почетных номинациях - в одном.

Номинации

Премия вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения.

Количество номинаций "Ники" неоднократно менялось. В настоящее время их насчитывается 17 (лучший игровой, неигровой, анимационный фильмы; награды лучшим режиссерам, сценаристам, операторам, актерам и пр.).

До 1995 года включительно вручались отдельные статуэтки за лучшие документальные и научно-популярные фильмы. В 1996 году эти две категории были объединены под названием "За лучший неигровой фильм". Также в 1994-1995 годах специальное жюри выбирало лучшего кинопродюсера. В 2002 году были добавлены категория "Открытие года" и почетная номинация "За вклад в кинематографические науки, критику и образование". С 2003 по 2021 год премия "Ника" вручалась также в категории "За лучший фильм стран СНГ и Балтии".

С момента создания "Ники" ежегодно присуждается почетная премия "Честь и достоинство" (с 2016 года носит имя режиссера Эльдара Рязанова). С середины 2000-х годов также вручаются специальные призы Совета академии: "За творческие достижения в области телевизионной кинематографии" (с 2005 года) и "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" (с 2007 года; в 2013 году назван в честь режиссера Алексея Германа - старшего).

Место и время проведения церемоний

В 1988-1996 годах премия "Ника" вручалась ежегодно в декабре. С 1997 года церемония проводилась весной, в марте или апреле. В 2024 году она прошла в июле.

Местом вручения "Ники" в разное время были Центральный дом кинематографистов (1988-2002), Московский международный Дом музыки (2003, 2004), Центральный академический театр Российской армии (2005-2008), Государственный академический театр "Московская оперетта" (2009-2011, 2013, 2014), концертный зал "Крокус сити холл" (2012, 2021), театр "Русская песня" (2015, 2016, 2019), Государственный академический театр им. Моссовета (2017), "Вегас сити холл" (2018) и театр "Маска" (2024).

Рекорды

Обладателем наибольшего количества статуэток "Ника" является оператор Юрий Клименко, получивший шесть премий. Рекорд по числу выигранных статуэток в рамках одной церемонии (семь) принадлежит трем фильмам: "Телец" Александра Сокурова (2002), "Орда" Андрея Прошкина (2013) и "Трудно быть богом" Алексея Германа - старшего (2015). Рекорд по числу номинаций (13) в 2024 году установил фильм Сергея Урсуляка "Праведник".

"Ника-2024"

В 2024 году премия присуждалась в единых номинациях за 2022-2023 годы. Список номинантов был объявлен 13 мая. Церемония вручения наград прошла 1 июля в московском театре "Маска".

Лучшим игровым фильмом была признана драма "Праведник" Сергея Урсуляка (он же получил приз за лучшую режиссерскую работу). Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Александр Яценко ("Праведник"). Приз за лучшую женскую роль разделили Юлия Снигирь ("За нас с вами") и Юлия Пересильд ("Вызов").

"Ника-2025"

Список номинантов был объявлен 25 февраля.

В категории "Лучший игровой фильм" награду могут получить "Воздух" Алексея Германа - младшего, "Кончится лето" Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина, "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова и "Снег в моем дворе" Бакура Бакурадзе. В номинации "Лучшая режиссерская работа" представлены Бакур Бакурадзе, Алексей Герман - младший и Владимир Грамматиков.

В категории "Лучшая мужская роль" на награду претендуют Сергей Безруков ("Воздух"), Юра Борисов ("Кончится лето") и Евгений Цыганов ("Мастер и Маргарита"). В аналогичной женской номинации представлены Юлия Снигирь ("Мастер и Маргарита"), Анастасия Талызина ("Воздух"), Александра Урсуляк ("Смотри на меня!") и Алина Ходжеванова ("Филателия").