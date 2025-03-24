Умер актер Штефан Квиетик

Скончался Штефан Квиетик, чехословацкий словацкий актер театра, кино и телевидения, экранные работы которого были хорошо знакомы нашему зрителю. В мае артисту мог бы исполниться 91 год.

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Квиетик родился в 1934 году. Планировал изучать медицину, но, в конце концов, пошел по стопам родителей - театральных актеров, и в 1957-м окончил театральную школу Братиславской академии исполнительских искусств.

После окончания школы некоторое время играл в театре в Мартине, далее присоединившись к труппе Словацкого национального театра, на сцену которого выходил полвека.

Снимался с 1960 года, фильмография - более 130 пунктов: "30 случаев майора Земана", военная драма производства СССР и ЧССР "Соколово", "Боксер и смерть", "Мастер-палач", "Романс для корнета", "Сижу на ветке и мне хорошо".

Жена - актриса Ева Кветикова.

Пометка о кончине артиста появилась в его профиле агрегатора IMDb.