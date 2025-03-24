Бросил политику и бизнес ради карьеры актера — история Виктора Сухорукова

Известный актер Виктор Сухоруков сказал, что быть актером — призвание. Кто-то понимает, что это так, и с детства идет к цели. Другие же приходят к этому не сразу, круто меняют жизнь и добиваются успехов. Таким оказался Василий Киреев из города Тулуна Иркутской области. В 34 года он решил стать профессиональным актером. С одним рюкзаком уехал в Москву и играет в театре, снимается в сериалах и строит большие планы на карьеру. О своем пути Василий рассказал IRCITY.RU.

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Пародировал маму и играл в КВН вместо уроков

Василий Киреев родился 8 мая 1987 года в Тулуне в семье производственников. Отец был инженером на мясокомбинате, а мама работала в цеху на кондитерской фабрике. В школе Вася учился с переменным успехом, потому что всецело посвящал себя художественной самодеятельности: играл в КВН и школьных постановках, участвовал в конференциях. Это занимало большую часть времени.

«За активное участие в жизни школы учителя прощали мне некоторые неточности в моих познаниях. Я с детства был творческим, мне всё это нравилось гораздо больше. Помню, как я маленький пародировал маму по телефону. Ей звонили коллеги или соседки, и я с ними говорил маминым голосом. Иногда мне за это потом прилетало», — говорит собеседник.

Так же сильно, как актерская профессия, Василия манила только геология, ее таежная романтика. Но когда пришла пора выбирать специальность, Вася остановился на иной сфере, потому что этого хотели родители.

«Они просто отсрочили то, что в конце концов случилось. Когда ребенок рождается, он уже как бы сам знает, чего хочет. Потому что каждый из нас уникален. И если бы родители внимательнее смотрели на детей, чем они увлекаются, чем интересуются, было бы больше счастливых людей», — уверен Василий.

В 2004 году он поступил в Иркутский политех на машиностроительный факультет. Получил образование по специальности «машины и аппараты пищевых производств».

«Из 10 семестров обучения на протяжении пяти я получал стипендию за хорошие оценки. Но также три раза оказывался в списках на отчисление. После первого курса вступил в партию ЛДПР, так как Владимир Жириновский меня с самого детства восхищал своими знаниями и ораторским искусством», — признается Вася.

Вслед за ним, кстати, в ЛДПР вступили и друзья, а затем под знаменами партии в заксобрание Иркутской области избрался и отец Владимир Киреев.

С 2009 до 2016 года будущий актер Василий Киреев жил в Тулуне, работал технологом на мясокомбинате и занимался партийной работой. Параллельно открыл ресторан доставки японской кухни — первый в городе.

«Через друзей познакомился с известным в Иркутске поваром, и он помог мне поставить кухню в Тулуне. Они готовили по оригинальным рецептам, привозили шефа из Японии, учились у него, а потом обучили поваров в моем заведении. В итоге у нас были лучшие в Тулуне роллы», — признается Вася.

Через пару лет он перебрался в Иркутск и уже там продолжил путь в ресторанном деле. Но в 2019-м в жизни Киреева случился сюжетный поворот, который можно считать точкой невозврата.

«Я случайно увидел набор актеров в один стартап-проект для YouTube. Идея была в том, чтобы в пародийном ключе показывать разные случаи из жизни. Съемки продлились недолго, да и сам проект не очень-то выстрелил, а потом и вовсе развалился. Но дело не в этом. Я вспомнил всё, чем занимался в школе, творческий процесс снова увлек, и в 2021 году решил уехать в Москву и заняться актерской карьерой», — вспоминает собеседник.

«Помог матери высадить помидоры, собрал вещи и уехал»

Мама с папой от такой новости были в шоке. Как люди старой закалки, они никак не могли понять, что это за профессия такая — актер. Естественно, пытались отговорить.

«Они спрашивали: "Что ты там будешь делать? Там всё плохо, а дома — хорошо. По телевизору же показывают, в столице — одни мошенники, приличным людям там нечего делать". Папа говорил: "Вот переедешь и кем ты там будешь?", а я спрашивал: "А кем мне надо быть? Буду тем, кем буду". Отец говорил, что в Тулуне меня все знают, в Иркутске многие меня знают. Убеждал, мол, ты можешь мэру Тулуна позвонить, поговорить, обсудить какой-нибудь вопрос, а там что? Но у меня не стояло такой цели — стать известным в столице. Каждый человек должен понять, кто он и для чего он в этом мире оказался», — признается Киреев.

А затем добавляет, что каждый человек уникален, но должен помнить, что жизнь не состоит только лишь из признания и заработка. Жизнь — это большой творческий процесс.

«У меня нет желания никому подражать. Нет такого, что я хочу стать вторым Брюсом Ли или вторым Джеки Чаном. Я хочу быть первым Василием Киреевым», — говорит актер.

Поэтому родителям он ответил, что билет в один конец у него уже куплен, а самолет послезавтра.

«Они удивились: "Как это — послезавтра?" "Вот так", — говорю. Помог матери высадить помидоры в теплицу, собрал вещи и с одним рюкзачком уехал в Москву», — рассказывает Василий.

Прожив в столице всего неделю, Василий рванул в Петербург, который напомнил ему Иркутск.

«Грандиозная архитектура, невыносимые пробки и беспорядочное движение. Почувствовал что-то родное, что я дома», — признается собеседник.

От актера массовки к сериалу «Невский»

В Северной столице Василий Киреев стал ходить на пробы в массовку, учиться актерскому мастерству, записывать самопробы. Вспоминает, что жил в небольшой комнатке, спал на полу, хотя в Иркутске была своя квартира и дом у родителей в Тулуне.

«Я от этого всего отошел и двигался к своей цели вопреки всему. Да, конечно, было тяжело, но и сейчас не всё легко и просто. Актерское мастерство — сложный процесс, которому посвящаешь всего себя», — признается Василий.

Через некоторое время его стали утверждать на небольшие роли в сериалах. Каждый день Василий работал над собой, чтобы стать лучше, и твердо шел к цели, соблюдая алгоритм действий и шагов, который продумал.

«Затем случился замечательный "выстрел" в сериале "Невский", где я снимался около семи месяцев в роли конвойного. Съемки шли в "Крестах", это было интересно. Параллельно снимался в массовых сценах в других проектах», — рассказывает Василий.

Говорит, увидев себя впервые на экране, не испытал запредельного восторга или ликования.

«Когда идешь от дубля к дублю, тебя приглашают потом отсматривать плейбэк. Так что успеваешь заранее на себя насмотреться. Но лично я, когда вижу уже готовый материал, думаю, что вот в этой сцене можно было сделать чуть иначе или немного докрутить», — отмечает Василий.

После того как прожил полтора года в Петербурге, Василий вернулся в Иркутск, но пробыл там всего месяц и снова уехал.

«Я окончательно переехал в Москву, сильно холодно показалось на родине. Дома я сразу заболел. Московские или питерские -25 градусов гораздо комфортнее, чем в Иркутске, и мифы про влажность лично для себя развенчал», — замечает собеседник.

«На наш спектакль приходила дочь Арбузова»

В столице Василий устроился в театр-студию и полюбил это дело гораздо больше, чем съемки в кино или сериалах.

«Театр — это тяжелая работа с неимоверной подготовкой. Спектакль — это не игра, это настоящая жизнь, и ты должен прожить ее правильно. Нет дублей, дублеров, «стопа». Это жизнь, энергия», — убежден Киреев.

И он больше стал фиксироваться на театре, чем на кино. Василий служит в театральном доме «Аполлинария» на Чистых прудах. Он гордится главной ролью в спектакле «Мой бедный Марат» (16+) по пьесе Алексея Арбузова. Говорит, на один из показов приходила дочь драматурга и постановка ей понравилась. Кроме того, Василий играет в том театре-студии, где он учился актерскому мастерству.

«Меня радует, как всё сложилось. Единственное, жаль, что это пришло поздно. Я всё равно чувствую себя другим человеком по сравнению с окружающими. Я же был вовлечен не только в художественный процесс, но и в политический, в жизненный. Поэтому у меня другая степень ответственности. Я всегда говорю москвичам, что надо вас в какую-нибудь деревню заброшенную под Усть-Кутом в декабре поселить, попробуйте там выжить с вашим разгильдяйством. Мне говорят: "А че там?", а я режиссеру говорю: "Не выживут. Их можно будет уже через пару недель ломиком от пола отдалбливать". А мой регион научил меня выживаемости», — замечает Василий.

«Знаменитости на экране — обычные люди»

При этом на родину Василия не тянет. За последние 5 лет он был в Иркутске лишь раз, тот самый, когда бросил Петербург и думал, что дома будет лучше.

«Мне почему-то не хочется туда. У меня в Иркутске живет старшая дочь, ей скоро 15. Так вот не я к ней, а она ко мне на лето в Москву приезжает. Другая дочь в Новосибирске, младшая, вот к ней я приезжаю. В перспективе хочу родителей перевезти в Подмосковье, потому что жить тут благоприятнее. Область газифицирована, меньше затрат на содержание дома. Доступная земля, нормальная медицина», — признается собеседник.

Василий работает над тем, чтобы этим или следующим летом снять короткометражку о дедушке по материнской линии.

«Оказывается, он жил в Подмосковье. Его родителей репрессировали, остались он, две сестры и брат, все старшие. Дедушка попал в детдом и сдружился с плохой компанией. Они занимались бандитизмом, дурили людей в карты. История интересная и поучительная. Когда его сестры нашли, предложили деньги, жилье, уговаривали переехать к ним вместе с семьей, с моей мамой маленькой на руках, но он отказался. Фильм будет интересным, я уверен», — замечает Киреев.

Кроме того, в этом году актер планирует поступить в Московский государственный институт культуры (МГИК), чтобы получить высшее актерское образование. Там, кстати, преподает его землячка — блистательная телеведущая Ангелина Вовк. Пока же Василий играет в студенческих и дипломных спектаклях выпускников МГИКа.

Говорит, кумиров среди коллег по цеху у него нет, ведь знаменитости на экране — это «обычные люди, которые шли своим путем и не сворачивали». Но есть актеры, которые импонируют, у которых есть чему поучиться.

«Хотел бы выделить Никиту Кологривого. Мы с ним лично не встречались, но думаю, это не за горами. Мне нравится, что он от фильма к фильму меняется, все персонажи разные», — отмечает собеседник.

Среди любимых фильмов Киреев называет «Любовь и голуби» (12+), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+).

«"Любовь и голуби" могу бесконечно смотреть. Раньше не было любви к советскому кино, а сейчас, когда познал эту сферу изнутри, смотрю, как играют актеры и как они говорят на твоем родном языке, и восхищаюсь. В зарубежных фильмах, как ни крути, всегда дубляж, и на самом деле иностранный актер мог играть одно, а озвучили его по-другому», — говорит Василий.

Киреев убежден, что в ближайшие 5 лет российское кино шагнет далеко вперед.