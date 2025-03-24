Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили "Нику" посмертно

Посмертно награду кинопремии "Ника" вручили Евгении Добровольской за фильм "Хуже всех".

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Номинация "Лучшая женская роль второго плана". Также номинировались Елена Лядова и Евгения Симонова. Продюсер Федор Попов сказал, что фильм "Хуже всех" в апреле покажут на фестивале в Шанхае.

Актера Романа Мадянова также наградили посмертно - в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Любовь Советского Союза".