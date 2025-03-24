Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили "Нику" посмертно
Посмертно награду кинопремии "Ника" вручили Евгении Добровольской за фильм "Хуже всех".
Номинация "Лучшая женская роль второго плана". Также номинировались Елена Лядова и Евгения Симонова. Продюсер Федор Попов сказал, что фильм "Хуже всех" в апреле покажут на фестивале в Шанхае.
Актера Романа Мадянова также наградили посмертно - в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за работу в фильме "Любовь Советского Союза".
«Тем, кто помнит папу, завтра, 25 марта, будет полгода, как его не стало, и, думаю, что он был бы рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"», — сказал сын Романа Мадянова, также — Роман, получая приз за отца.