Режиссер ответил, готов ли пригласить Ефремова на съемки в новом фильме

Режиссер и продюсер Александр Баршак в беседе с aif.ru прокомментировал условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова, который сыграл в его фильме «День выборов-2» роль отца Иннокентия.

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Как заметил собеседник издания, Ефремов «изъел себя», и он надеется, что актеру удастся восстановиться. При этом Баршак выразил готовность приглашать артиста на съемки после его освобождения.

Режиссер признается, что не знает, как к этому могут отнестись в профессиональном сообществе. Он счел, что каждому следует поступать «в меру своей испорченности».

«Кто без греха – пусть себя камнем по голове ударит», – добавил Баршак.

Напоминаем, что 24 марта суд удовлетворил ходатайство Ефремова об УДО. В ходе судебного заседания он пообещал не пить алкоголь и не садиться за руль, отметив, что мечтает о возвращении в актерскую профессию.

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