Актер Джуд Лоу появился в образе президента России Владимира Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает URA.RU.

Съемки фильма проходят в Риге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что создатели кинокартины не обращались в Кремль за консультациями.

Фильм «Кремлевский волшебник» снимут по художественной книге Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник».

За экранизацию книги взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

В Польше вышел в прокат документальный фильм "Свидетели Путина"

В августе 2024 года певец Алексей Воробьев признался, что изначально должен был сыграть молодого Владимира Путина в американском фильме «Рейган».

По итогу Воробьев сыграл роль молодого разведчика Андрея Новикова. В фильме герой российского актера приходит к офицеру КГБ в отставке, и они обсуждают, почему Россия потеряла свои позиции на международной арене. Основное действие фильма происходит в 1990-е годы.

Ранее Шахназаров заявил о популярности российских военных фильмов за рубежом.