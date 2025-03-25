Эксперт высказалась о результатах премии «Ника»

Мультфильм «Лунтик» был совершенно справедливо отмечен «Никой» за гениальный сценарий, а две посмертные награды тоже неудивительны, так как «Ника» - очень душевная премия, заявила НСН Нина Ромодановская.

Все награжденные премией «Ника» получили ее абсолютно заслуженно: фильм «Мастер и Маргарита» стал совершенно грандиозной работой его создателей и актеров, а Юру Борисова невозможно было не отметить за роль в картине «Кончится лето». Об этом в беседе с НСН рассказала главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

В московском театре «Маска» состоялась церемония вручения кинопремии «Ника». Фильм «Мастер и Маргарита» получил целых семь наград. Премии за лучшую мужскую роль удостоились сразу два актера — Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») и Юра Борисов («Кончится лето»). Лучшим анимационным фильмом стал «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита. Ромодановская заявила, что все награды были ожидаемы.

«Свои награды фильм «Мастер и Маргарита» получил совершенно заслуженно. Это грандиозная работа большой творческой, продюсерской, актерской команды. Лучшая режиссерская работа - Бакур Бакурадзе «Снег в моем дворе». Я видела фильм, и он мне сразу понравился. Я за него голосовала на «Белом слоне». Что касается лучшего сериала, «Плевако» - тоже ожидаемая награда. Награда «Лунтику» - абсолютно заслуженная. У него гениальный сценарий и режиссура. И то, что он собрал в прокате такую сумму, говорит о том, что зрителям он очень понравился. Совсем недавно мы со студентами четвертого курса во ВГИКе разбирали «Лунтика» с точки зрения маркетинга. И я совершенно восхитилась тем, как грамотно все сделано», - рассказала она.

Что касается награды Борисову за фильм «Кончится лето», Ромодановская отметила, что феномен этого актера сегодня сложно оставить без внимания.

«Этот феномен невозможно не заметить, и не заметить - значит продемонстрировать какую-то свою позицию или свое отношение. Кроме того, Юра Борисов – талантливый актер. Я вообще не согласна с тем, что шум вокруг «Аноры» и его роли преувеличен. Его роль в фильме «Кончится лето» вполне достойная, и, я считаю, что награда тоже заслуженная. Вообще расклад очень даже приличный, «Ника» оказалась на высоте. Премия вообще не про объективность, потому что голосуют живые люди со своими предпочтениями. Да и две посмертные награды актерам - это тоже объяснимо. «Ника» - она такая, душевная», - подытожила она.

Лучшим сериалом на премии «Ника» признали «Плевако» режиссера Анны Матисон с Сергеем Безруковым в главной роли, а актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили награду за роли второго плана посмертно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».