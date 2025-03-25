Критик высказался об актере Павле Табакове

29-летний актер Павел Табаков является наследником выдающегося режиссера и артиста Олега Табакова. Окончив школу, он пошел по стопам звездного родителя и смог добиться успеха в карьере. Однако кинокритик Александр Шпагин считает, что слава Павла – это заслуга вовсе не таланта, а знаменитой фамилии. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

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За последние несколько лет Табаков снялся в проектах «Стая», «С нуля», «Беспринципные в деревне», «Купцы и дети» и многих других. На данный момент у него в фильмографии насчитывается несколько десятков картин, и останавливаться на этом актер не собирается. При этом почти к 30-ти годам у него нет значимых наград, и это, по мнению кинокритика Шпагина, неудивительно. Александр отметил — Табакову-младшему повезло родиться в знаменитой семье. И если бы не отец, то неизвестно, как сложилась бы его судьба в киноиндустрии, так как таланта в Павле критик не замечает.

«Я всегда говорил, что быть сыном или дочерью известного актера – это прекрасно, потому что вся улица, по которой ты идешь в творчество, становится абсолютно зеленой. Наследники звезд очень часто говорят, что за них никто не хлопотал. Так действительно не хлопотал, потому что это и не надо. Если у тебя есть фамилия, тебя автоматически принимают, потому что у всех подсознательное ощущение, что это как бы реинкарнация того самого актера, который был всем известен. Мне, например, очень не нравится артист Павел Табаков. Но все равно он очень много снимается. Почему? Потому что у него фамилия Табаков. Для всех это как бы некая реинкарнация Табакова», - заявил Шпагин.

По словам кинокритика, для звездных наследников с позиции карьеры хорошо, когда их родитель умирает. На подсознательном уровне люди начинают видеть в сыне или дочери уже ушедшую знаменитость, и благодаря этому обретают большую популярность.

Александр Шпагин также допустил, что рано или поздно Павел все-таки докажет, что не зря носит фамилию Табаков.

«Будем надеяться, что Павел Табаков обретет талант. Это часто бывает с актерами. Но пока чего-то этого не происходит», - поделился кинокритик.

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