«Кровь из глаз брызжет». Сергей Бурунов — о современных сценариях

Актер Сергей Бурунов назвал современные сценарии предсказуемыми
Актер Сергей Бурунов в шоу Dreamcast в VK Видео раскритиковал современные сценарии.
Бурунов считает, что сейчас большинство сценариев предсказуемые и неглубокие. По мнению артиста, авторы «наваливают все, как винегрет» для попытки охватить большую аудиторию.
«Кровь из глаз брызжет, еле дочитываю. Спрашиваю: "О чем эта история?" Если хоть где-то вижу маячки глубины, то еду на встречу с режиссером, обсуждаю», — рассказал актер.
Бурунов также поделился своим топом фильмов. В него вошли «На обочине» (2004), «Константин: Повелитель тьмы» (2005), «Типа крутые легавые» (2007), «Терминатор 2: Судный день» (1991). Актер признался, что является фанатом всех частей «Джона Уика». Среди сериалов он выделил «Темная материя» и «Первый номер».
Бурунов рассказал, что ему не предлагают геройские роли из-за внешности и созданного амплуа.
«Куда с моим лицом? Я смешной лысый дядька. После "Большой разницы" пять-шесть лет в индустрии меня воспринимали только как пародиста. "Ну он же комик, зачем его в серьезный проект?" И мне пришлось сыграть много ролей, чтобы изменить это видение», — отметил актер.