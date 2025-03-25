Андрей Кончаловский рассказал о фильме про Сергея Рахманинова

Телезрителей канала "Россия-Культура" 4 апреля в 20:30 ждет встреча с режиссером, народным артистом РСФСР Андреем Сергеевичем Кончаловским в премьерной программе "Линия жизни".

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Любой разговор с мэтром отечественного кинематографа - это осмысление сегодняшнего дня через призму истории, литературы и человеческой души. В студии программы "Линия жизни" Андрей Сергеевич размышляет о профессии режиссера, художественном поиске, уже сделанном в искусстве, и планах на будущее. Приведем несколько цитат из выпуска, в которых Кончаловский говорит о важных для творца и человека вещах.

О поиске истины

Жизнь сама по себе - невероятный эксперимент, наш собственный и над нами. Когда я говорю, что режиссура - поиск истины, это прежде всего - поиск автора, который находится в поисках истины. (…) Если режиссеру удается понять, почувствовать, что хотел автор, то автор "оживает".

О творческом импульсе

Увлечение, импульс - необъяснимая вещь. Иногда он возникает от какой-то новости. Как я прочитал: когда была операция в Чечне, из психиатрической клиники сбежали все врачи и медсестры. Больные остались одни, и они организовали свою собственную жизнь. (…) Так, появилась картина "Дом дураков".

О музыкальном фильме "Романс для влюбленных"

Был очень талантливый сценарист Евгений Григорьев, который рано ушел из жизни. Я прочитал первые десять страниц, написанные белым стихом. Какая-то абракадабра! Но эти 10-15 страниц застряли у меня в голове. Думаю, странно… Надо почитать дальше. Такая же абракадабра - герой умирает от неразделённой любви. В то время снимать такое было немыслимым безумием. Но сценарий меня не оставлял. (…) Картина имела большой успех, было много писем от молодых людей. Я решил удовлетворить свое тщеславие и пошел на сеанс на Арбате. Зал полный, сел в заднем ряду. Началась музыка, большой экран… Впереди меня сидела женщина с авоськами, даже с двумя. Проходит минут семь-восемь, я слышу, как она говорит: "Господи! На что деньги государство тратит?!". Встала и пошла. Это для меня был хороший урок - меня будто по голове шлепнули.

О желании снять фильм о Рахманинове

Я очень люблю Рахманинова, играл его, когда оканчивал музучилище и когда поступал в Консерваторию. Моя мама часто о нем рассказывала, она его знала и бывала на его концертах… Первый сценарий о Рахманинове я написал 25 лет назад (если не 30). (…) Того Рахманинова я не снял, но с тех пор два раза возвращался к сценарию. Буквально пять лет назад я снова вернулся к сценарию о Сергее Васильевиче, написал новый вариант (…) Надеюсь, что в ближайшие несколько лет сниму эту картину.

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