Андрей Кончаловский рассказал о фильме про Сергея Рахманинова

Российская Газетаиещё 1

Телезрителей канала "Россия-Культура" 4 апреля в 20:30 ждет встреча с режиссером, народным артистом РСФСР Андреем Сергеевичем Кончаловским в премьерной программе "Линия жизни".

Андрей Кончаловский рассказал о фильме про Сергея Рахманинова
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Любой разговор с мэтром отечественного кинематографа - это осмысление сегодняшнего дня через призму истории, литературы и человеческой души. В студии программы "Линия жизни" Андрей Сергеевич размышляет о профессии режиссера, художественном поиске, уже сделанном в искусстве, и планах на будущее. Приведем несколько цитат из выпуска, в которых Кончаловский говорит о важных для творца и человека вещах.

О поиске истины

Жизнь сама по себе - невероятный эксперимент, наш собственный и над нами. Когда я говорю, что режиссура - поиск истины, это прежде всего - поиск автора, который находится в поисках истины. (…) Если режиссеру удается понять, почувствовать, что хотел автор, то автор "оживает".

О творческом импульсе

Увлечение, импульс - необъяснимая вещь. Иногда он возникает от какой-то новости. Как я прочитал: когда была операция в Чечне, из психиатрической клиники сбежали все врачи и медсестры. Больные остались одни, и они организовали свою собственную жизнь. (…) Так, появилась картина "Дом дураков".

О музыкальном фильме "Романс для влюбленных"

Был очень талантливый сценарист Евгений Григорьев, который рано ушел из жизни. Я прочитал первые десять страниц, написанные белым стихом. Какая-то абракадабра! Но эти 10-15 страниц застряли у меня в голове. Думаю, странно… Надо почитать дальше. Такая же абракадабра - герой умирает от неразделённой любви. В то время снимать такое было немыслимым безумием. Но сценарий меня не оставлял. (…) Картина имела большой успех, было много писем от молодых людей. Я решил удовлетворить свое тщеславие и пошел на сеанс на Арбате. Зал полный, сел в заднем ряду. Началась музыка, большой экран… Впереди меня сидела женщина с авоськами, даже с двумя. Проходит минут семь-восемь, я слышу, как она говорит: "Господи! На что деньги государство тратит?!". Встала и пошла. Это для меня был хороший урок - меня будто по голове шлепнули.

О желании снять фильм о Рахманинове

Я очень люблю Рахманинова, играл его, когда оканчивал музучилище и когда поступал в Консерваторию. Моя мама часто о нем рассказывала, она его знала и бывала на его концертах… Первый сценарий о Рахманинове я написал 25 лет назад (если не 30). (…) Того Рахманинова я не снял, но с тех пор два раза возвращался к сценарию. Буквально пять лет назад я снова вернулся к сценарию о Сергее Васильевиче, написал новый вариант (…) Надеюсь, что в ближайшие несколько лет сниму эту картину.

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Сериал "Злые люди", 27 марта на платформах Иви, Okko, Wink, а также - в других онлайн-кинотеатрах. Позднее - на телеканале НТВ.

Детектив "Злые люди" основан на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина "Хроники сыска". В них, а соответственно и в сериале - одна из городских легенд Нижнего Новгорода, которая не только ходила в народе, но и подтверждалась реальными историческими совпадениями.

Нижний Новгород в преддверии большой ярмарки 1895 года. Ничто не предвещает беды, но размеренная обстановка в городе омрачается громким убийством богатейшего предводителя губернского дворянства Нефедьева. За дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, вокруг которого множество не менее ярких второстепенных героев с по-гоголевски говорящими фамилиями - мучной король Блинов, князь и меценат Мамин, гувернантка мадам Бариньяк, закадычные друзья-следователи Титус и Девяткин, уличный мальчишка Ягода, врач Милотворский и другие.

Роли в сериале исполняют: Пётр Рыков, Роман Маякин, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев, Ангелина Стречина, Олег Гаас, Роман Мадянов, Ян Цапник, Ирина Пегова, Артём Ткаченко, Антон Денисенко, Виктория Бычкова и многие другие. Сериал создан при поддержке Института развития интернета.

Актеры
Ангелина Стречина
Николай Свечин
Антон Денисенко
Петр Рыков
Ян Цапник
Роман Маякин
Артем Ткаченко
Олег Гаас
Александр Лыков
Ирина Пегова
Евгений Григорьев
Роман Мадянов
Сергей Рахманинов
Дмитрий Нагиев
Андрей Михалков-Кончаловский
Институт развития интернета