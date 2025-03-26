Александр Мартынов рассказал о своем жизненном пути

Продолжение популярного сериала «Универ. Молодые» вышло на телеканале ТНТ. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из самых известных актеров сериала Александром Мартыновым, в прошлых сезонах исполнившим роль интеллектуального «ботаника» Валентина Будейко.

© Вечерняя Москва

Александр, в сериале «Универ. Молодые» зрители не увидят вашего героя Валю. Почему так?

— Потому что эта история про молодых. У нас — своя линия, уже взрослая жизнь. Дорогу молодым (улыбается).

Верите ли вы, что в реальной жизни такие люди, как нудный ботаник Валя и типичная блондинка Маша из сериала «Универ», могли бы жить вместе?

— Конечно, верю. В жизни встречаются более странные, удивительные сочетания, полные противоречий и несостыковок. И в этом их прелесть — они дополняют друг друга, это секрет успеха их личной жизни.

Вы говорили, что срисовали образ героя «Универа» с попутчика в купе поезда. Часто ли вы вы такое практиковали?

— Не то чтобы я рисовал какого-то конкретного человека под своего персонажа. Это счастливая случайность. Я встретил интересного парня в дороге, мне показалось, что его черты могут пригодиться для Валентина. Это важно каждому актеру — наблюдать и впитывать как губка, чтобы можно было воплотить в какой-то роли.

Вы какое-то время работали в детском доме. В вас работа там что-то изменила? Как к вам относились воспитанники?

— Моя первая запись в трудовой книжке — работа в детском доме-профилактории в Петербурге. Это колоссальный человеческий опыт. У нас с ребятами были отличные, уважительные отношения. Считаю, что все зависит от того, как ты себя поставишь. У меня в данном случае это получилось: ребята хорошо занимались, были внимательны, хотя не всегда стабильны, но это свойство детей, которые находятся в подобных учреждениях. Им сложно концентрироваться.

Вы сменили фамилию, расскажите, почему приняли такое решение.

— Мартынов — это родовая фамилия по обеим ветвям — и по материнской, и по отцовской. Фамилию Стекольников придумал мой дед по линии отца почти 100 лет назад, в начале 30-х годов, по каким-то своим соображениям того времени, видимо, это было необходимо лично ему и его брату. Я считаю нужным и важным помнить свои корни, знать свою родословную — это энергия, это сила рода, которую я ощущаю.

Вы пытались поступить на истфак СПБГУ. Представляете ли вы себя в роли преподавателя?

— На истфак я однажды заглянул, но безуспешно — проработал всего год, потом пошел поступать в театральный. Конечно, я представлял себя в роли преподавателя, тем более я им являюсь сейчас. Пусть у меня нет высшего педагогического образования, но я изучал психологию — у меня второе высшее по этому направлению, я преподаю актерское мастерство блогерам. Роль преподавателя мне нравится, я с удовольствием в ней развиваюсь.

Вы сделали своей жене Марии предложение через два месяца после знакомства. По современным меркам это стремительное развитие отношений. Сейчас предпочитают жить вместе по несколько лет, чтобы убедиться, что это то самое. У вас ни на секунду не возникало сомнений? Есть ли вообще разница — жениться через пару месяцев или через несколько лет?

— Ощущение, что Мария — мой человек и будет моей женой, пришло мгновенно. Как будто кто-то меня вел — то ли предки, то ли ангелы-хранители, и как будто они помогли нам встретиться. Конечно, был и конфетнобукетный период, и притирки. Мы практически сразу начали жить вместе, у Марии был сын от первого брака. То есть у нас сразу все было по-взрослому, мы проверили друг друга и по каким-то важным параметрам, и по ощущениям. Чем дольше мы вместе, тем больше убеждаемся, что мы половинки друг друга.

У вас трое детей. Вы бы хотели, чтобы они стали актерами? У них есть интерес к профессии?

— Возможно, это будет интересно среднему сыну или дочери — судя по ее темпераменту и стремлению быть на сцене, она у нас творческая натура, посещает танцы, вокал, любит выступать. Средний сын Ваня подходит к профессии постепенно, спрашивает про съемки в кино, гонорары, как обучаться. Сейчас ищу ему актерские курсы для подростков и кинокурсы.

Вы говорили, что не считаете себя москвичом, а остаетесь петербуржцем в душе. Есть между нами разница?

— Я могу размышлять с позиции коренного жителя Северной столицы. Петербуржцы в чем-то более интеллектуальные и внимательные, но иногда это может перейти в излишнюю интеллектуализацию, снобизм.

Сейчас многие говорят о крахе института наставничества. Действительно ли сейчас их нет?

— Не думаю, что институт наставничества существовал как таковой. Каждый человек определяет свой путь, решает, нужен ли ему учитель. У меня в жизни они были, все очень достойные люди. Я горжусь ими, горжусь собой, что был достаточно мудрым, чтобы впитать нужную мне информацию. Это и руководитель театральной студии «Форте» в Петербурге Татьяна Ивановна Голодович. Это и мой мастер в театральном вузе, профессор Владимир Викторович Петров, и преподаватель по степу Михаил Михайлович Уманец. Когда я обучался на саксофоне, брал частные уроки, у меня был замечательный мастер Валерий Аронович Шиндер. В данный момент для меня Наставник с большой буквы — Ксения Юрьевна Кузнецова — актриса, режиссер, педагог.

Досье

Александр Мартынов родился 25 ноября 1982 года в Ленинграде. Провалившись на истфаке СПбГУ, в 2004 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. До 2014 года служил в питерском театре «БУФФ». Играет в антрепризах. Прославился благодаря роли ботаника Вали в сериале «Универ» (2013–2021).