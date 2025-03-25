Дмитрий Грачев оценил актера Джуда Лоу в роли президента России

«Двойник» президента России Владимира Путина и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев оценил британского актера Джуда Лоу в роли российского лидера. По его мнению, сыграть Путина будет тяжелой задачей для артиста.

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«Передать взгляд президента довольно сложно. Вы можете внешне как угодно пытаться воспроизвести, но когда вы увидите этот взгляд с экрана телевизора или встретите лично, это будет совершенно по-другому», — высказался Грачев в интервью Aif.ru.

Вопрос об игре британского актера появился после того, как в Сети появились первые кадры со съемочной площадки французского политического триллера «Кремлевский волшебник», который снимается по мотивам романа Джулао да Эполи «Волшебник Кремля», вышедшего в 2022 году. В произведении автор описывает, как он однажды в ночи встретился в Москве с «серым кардиналом Путина», неким Вадимом Барановым. Сам сюжет выстроен вокруг «хаоса 1990-х» в России. В фильме Джуд Лоу предстанет в роли молодого российского президента. «Вечерняя Москва» узнала, сможет ли звезда справиться с этой ролью.