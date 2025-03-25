Дмитрий Грачев оценил актера Джуда Лоу в роли президента России

«Двойник» Путина Грачев оценил актера Джуда Лоу в роли президента России
«Двойник» президента России Владимира Путина и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев оценил британского актера Джуда Лоу в роли российского лидера. По его мнению, сыграть Путина будет тяжелой задачей для артиста.
«Передать взгляд президента довольно сложно. Вы можете внешне как угодно пытаться воспроизвести, но когда вы увидите этот взгляд с экрана телевизора или встретите лично, это будет совершенно по-другому», — высказался Грачев в интервью Aif.ru.
Вопрос об игре британского актера появился после того, как в Сети появились первые кадры со съемочной площадки французского политического триллера «Кремлевский волшебник», который снимается по мотивам романа Джулао да Эполи «Волшебник Кремля», вышедшего в 2022 году. В произведении автор описывает, как он однажды в ночи встретился в Москве с «серым кардиналом Путина», неким Вадимом Барановым. Сам сюжет выстроен вокруг «хаоса 1990-х» в России. В фильме Джуд Лоу предстанет в роли молодого российского президента. «Вечерняя Москва» узнала, сможет ли звезда справиться с этой ролью.