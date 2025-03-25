Актер Оуэн Купер рассказал о своих планах после «Переходного возраста»

Успех сериала «Переходный возраст» на сервисе Netflix был бы невозможен без потрясающей и необычной игры Оуэна Купера, воплотившего 13-летнего Джейми Миллера. Так чему же научил настоящих или будущих родителей ещё совсем юный актёр?

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«Я думаю, в каждом человеке должна быть творческая сторона. Не так много 14-летних подростков из рабочего класса посещают уроки драмы и выходят из своей зоны комфорта таким образом. Но вам нужно принять решение: хотите ли вы быть безвкусным и пытаться соответствовать всем остальным, или вы хотите делать то, что хотите? И если вы волнуетесь или смущаетесь, просто знайте, что всем бывает неловко. Если бы я не позволил себе смутиться, то меня бы здесь не было. Ничего бы этого не случилось», — сказал Оуэн.

После съёмок в сериале Купер уже сыграл в телевизионной комедии «Киноклуб» с Эйми Лу Вуд в главной роли. И в настоящее время снимается в экранизации «Грозового перевала» Эмеральда Феннелла.

Внимание людей привлёк не только сюжет «Переходного возраста», но и техническое совершенство кадра. Каждый часовой эпизод был снят одним дублем, то есть действие разворачивается в реальном времени. Зрители не могут расслабиться. Как Куперу удалось выучить такие длинные сценарии?

«Если честно, я до сих пор задаюсь вопросом, как я это сделал. У меня было две недели, чтобы выучить их, и я каждый день сидел в своей комнате, просто сходя с ума от сценария. Там было так много подчеркиваний, что вы едва могли читать реплики», — признаётся Купер.

По сюжету Джейми — обычный ребёнок, которого преследуют в социальных сетях, и у него в голове всё идет кувырком. Он совершает ужасный поступок, который навсегда меняет его жизнь, жизнь его семьи и всех, кто его окружает.