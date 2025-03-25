Актер Оуэн Купер рассказал о своих планах после «Переходного возраста»

Оуэн Купер рассказал о своих планах после его звёздной роли в «Переходном возрасте»
Успех сериала «Переходный возраст» на сервисе Netflix был бы невозможен без потрясающей и необычной игры Оуэна Купера, воплотившего 13-летнего Джейми Миллера. Так чему же научил настоящих или будущих родителей ещё совсем юный актёр?
«Я думаю, в каждом человеке должна быть творческая сторона. Не так много 14-летних подростков из рабочего класса посещают уроки драмы и выходят из своей зоны комфорта таким образом. Но вам нужно принять решение: хотите ли вы быть безвкусным и пытаться соответствовать всем остальным, или вы хотите делать то, что хотите? И если вы волнуетесь или смущаетесь, просто знайте, что всем бывает неловко. Если бы я не позволил себе смутиться, то меня бы здесь не было. Ничего бы этого не случилось», — сказал Оуэн.
После съёмок в сериале Купер уже сыграл в телевизионной комедии «Киноклуб» с Эйми Лу Вуд в главной роли. И в настоящее время снимается в экранизации «Грозового перевала» Эмеральда Феннелла.
«На этой неделе я побывал в четырёх разных отелях. Этот, наверное, самый лучший, потому что в нём есть Netflix на телевизоре, а подушки очень приятные. Я бы хотел сделать карьеру Леонардо Ди Каприо. И Роберта де Ниро. И Аль Пачино. Такие фильмы, как "Таксист", "Славнвые парни", "Крёстный отец" были до моего рождения. Но "Волк с Уолл-стрит", "Джанго освобождённый".. Я не думаю, что Леонардо Ди Каприо снимется в плохих фильмах», — добавил актёр в интервью.
Внимание людей привлёк не только сюжет «Переходного возраста», но и техническое совершенство кадра. Каждый часовой эпизод был снят одним дублем, то есть действие разворачивается в реальном времени. Зрители не могут расслабиться. Как Куперу удалось выучить такие длинные сценарии?
«Если честно, я до сих пор задаюсь вопросом, как я это сделал. У меня было две недели, чтобы выучить их, и я каждый день сидел в своей комнате, просто сходя с ума от сценария. Там было так много подчеркиваний, что вы едва могли читать реплики», — признаётся Купер.
По сюжету Джейми — обычный ребёнок, которого преследуют в социальных сетях, и у него в голове всё идет кувырком. Он совершает ужасный поступок, который навсегда меняет его жизнь, жизнь его семьи и всех, кто его окружает.
«У некоторых детей телефоны появляются в семь лет. Мне кажется, я получил свой первый телефон в 11 или 12 лет. Именно в старших классах появляется зависимость от телефонов, потому что они постоянно рядом. Мой совет родителям: вы не можете постоянно следить за своими детьми. Поэтому не позволяйте им пользоваться социальными сетями, пока они не подрастут, придерживайтесь рекомендованных возрастных ограничений. А потом вы должны проверять их социальные сети и смотреть, что с ними происходит», — добавил актёр.