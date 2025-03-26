Поклонники возмущены новой ролью Марго Робби

После феноменального успеха фильма «Барби», который вышел в 2023 году, Марго Робби решила взять небольшую паузу в актерской деятельности. Сейчас она уже активно начала работать после перерыва. Но вместо поддержки со стороны поклонников она наткнулась на осуждения. В чем причина хейта?

Марго снимается в новой адаптации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Она исполняет роль главной героини Кэтрин Эрншо. На днях в сети появились первые снимки со съемочной площадки, в которых можно увидеть актрису в свадебном платье. Именно эти кадры вызвали негодование у поклонников. Дело в том, что по сюжету Кэтрин выходит замуж в 18 лет, а 34-летняя актриса, несмотря на свою красоту и очарование, объективно стара для этой роли.

Кроме этого, у главной героини совершенно другая внешность: у нее черные и вьющиеся волосы. Когда фанаты узнали о том, что Робби досталась роль Эрншо, они были уверенны, что актриса перекрасится для фильма. Но на снимках она так и осталась блондинкой. Досталось и платью Марго. Пользователи сети пишут, что оно слишком современное и совсем не похоже на одежду конца 18-го века, когда и происходили события романа.

Многие уже называют будущий фильм настоящим провалом и отмечают, что Робби грозит отмена после премьеры, так как она совершенно не похожа на Кэтрин и вряд ли сможет правильно показать ее своенравный, капризный и сложный характер. Отметим, что информация о фильме появилась в прошлом году. Режиссером адаптации стала Эмиральд Феннел, которая сняла такие фильмы, как «Солтберн», «Убивая Еву», «Девушка и Дании» и другие. Роль второго главного героя Хитклиффа досталась Джейкобу Элорди. Премьера назначена на февраль 2026 года. Сейчас поклонники надеются, что хотя бы он будет соответствовать своему персонажу.