Боярский рассказал, на кого из актеров похож Овечкин

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин похож по своему характеру на народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Такое мнение в интервью ТАСС высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский.

"Я бы сравнил его с Андреем Мироновым. Он такой же взрывной, эмоциональный, неожиданный, любимый, как Миронов", - сказал Боярский.

Овечкину осталось забросить пять шайб, чтобы сравняться по количеству голов в истории регулярных чемпионатов НХЛ с канадцем Уэйном Гретцки. В ночь на среду 39-летний россиянин забросил шайбу в выездном матче с "Виннипегом" (2:3 ОТ).

"Он перегонит Гретцки, конечно. Как Артем Дзюба ушел вперед (Дзюба стал лучшим бомбардиром среди российских футболистов и сборной России - прим. ТАСС), так и Овечкин уйдет. Они слишком хорошие игроки, и им точки раньше времени ставить не стоит", - отметил Боярский.

Миронов был одним из ведущих актеров Театра сатиры, исполнял главные роли в таких спектаклях как "Дон Жуан, или Любовь к геометрии", "Ревизор", "Горе от ума", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". В кино он стал знаменит благодаря картинам "Бриллиантовая рука", "Невероятные приключения итальянцев в России", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов".

Полный текст интервью будет опубликован 31 марта.