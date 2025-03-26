Коллега отозвалась на смерть актрисы Ольги Лысенко

Народная артистка России актриса Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о своей коллеге и давней подруге - Ольге Лысенко.

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Об уходе Лысенко стало известно 25 марта.

По словам Лужиной, артистки жили в общежитии в одной комнате и далее в Театре киноактера "служили все время вместе".

"Я могу сказать только очень хорошие, добрые слова про нее, потому что она была хорошим, отзывчивым, добрым человеком", - говорит Лужина в беседе с NEWS.ru.

В памяти Ларисы Анатольевны подруга останется как "чистая, обаятельная, притягивающая к себе" женщина и хорошая актриса.

"Необычная женщина и красивая", - подчеркнула Лужина.

Коллега отметила: Лысенко была действительно способной актрисой, но у нее не сложилась творческая карьера.

"Она немножко впадала в депрессию. Вероятно, от того, что актрисам и актерам очень тяжело, когда они не востребованы", - полагает Лужина, продолжив: "Думаю, для Ольги это была действительно трагедия. Она это страшно переживала, поэтому у нее было немножко депрессионное состояние".

"Очень горько, обидно, что ушла. Талантливый человек ушел. Но, с другой стороны, уже мы все в возрасте", - философски подытожила собеседница портала.

Лужиной в этом месяце исполнилось 86 лет. Она известна по роли врача Ларисы в "Вертикали", дипломной кинокартине Говорухина.

С Ольгой Лысенко простятся 26 марта в Москве.