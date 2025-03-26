Актриса рассказала про съемки фильма «Батя 2. Дед»

На экранах кинотеатров по всей стране скоро стартует показ фильма «Батя 2. Дед». Действия фильма разворачивается сразу в трех эпохах: в наше время, в девяностых и в послевоенном СССР сороковых годов. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь. Одной из актрис в фильме стала Марина Гапченко, именитый преподаватель актерского мастерства в Екатеринбурге. Актриса играет в кино и в театрах Екатеринбурга. ИА «Уральский меридиан» в преддверии премьеры удалось узнать у Марины, как прошли съёмки фильма «Батя 2. Дед» и о преподавании будущим звездам мира кино.

© кадр из фильма «Батя 2. Дед»

— Поделитесь почему бы Вы порекомендовали зрителям посмотреть фильм «Батя 2: Дед»?

— Я уверена, что успех первой части фильма наверняка привлечет зрителя продолжением сюжета и прекрасной режиссерской работой режиссёра фильма Ильи Учителя, и игрой артистов Евгения Цыганова, Владимира Вдовиченкова, Надежды Михалковой и всей актёрской команды. Наверняка зрители будут смотреть охотно, с большим интересом, потому что этот фильм про нас, обычных людей. Это честный и откровенный разговор со зрителем. Фильм наполнен теплотой, душевностью и любовью.

— Какие у Вас впечатления от съемок? Что запомнилось больше всего?

— Впечатления прекрасные! Съёмки проходили в деревне Кын Пермского края. Я была восхищена и очарована этими прекрасным местом, чудесной природой, милой, и уютной обстановкой, размеренным ходом жизни там. Богатый живописный лес, гористая местность, река. Безбоязненно среди нас бродили лошади, коровы, гуси, утки, собаки, кошки. А люди! Какие особенные люди в Кыне! Простые и очень светлые, от каждого исходит искренняя любовь и какая-то особенная житейская мудрость. И поэтому мы выходили в кадр энергетически заряженные. А со стороны съемочной группы было столько заботы, внимания и сердечности! Всё было в радость! Благодарю съемочную группу за незабываемые впечатления! И, конечно, многое зависело от исполнителя главной роли Евгения Цыганова. Когда он выходил на съемочную площадку, всё оживало и наполнялось теплотой, бесконечной любовью и добрым юмором.

— Какие Ваши любимые места в Екатеринбурге?

— Как для актрисы с более 50-летним стажем для меня любимое место – сцена. И неважно, в каком театре я играю, а сейчас я работаю в четырех театрах. Но не менее любимое место – мой район в Екатеринбурге, ВИЗ. Он называется так по находящемуся здесь Верх-Исетскому металлургическому заводу, который работает уже почти 300 лет. Мой район – это место силы.

— У Вас большой преподавательский стаж. Тяжело ли Вам открывать дверь в профессию для молодых?

— Да, я преподаю актерское мастерство более 30 лет. Выучила 4 актерских курса в Екатеринбургском государственном театральном институте, преподавала в Школе кино Свердловской киностудии, сейчас обучаю актёрскому мастерству детей и взрослых в частных театральных студиях. Скажу Вам откровенно, преподавать актёрское мастерство это очень ответственно. Когда перед Вами предстаёт молодой человек, нужно суметь безошибочно увидеть его способности, талант, его перспективу, практически «просканировать» его будущую профессиональную жизнь. Научить профессии невозможно, если у человека нет особого уникального чувственного восприятия жизни. И задача педагога его найти и раскрыть. Мои ученики успешно работают в театрах по всей стране с снимаются в кино. Я очень рада за их успехи!

Фильм выйдет на экраны кинотеатров 3 апреля. В съемках также приняла участие еще одна уральская актриса Оксана Варняга.