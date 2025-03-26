Сходство с Натали Портман, феминизм, русское имя: как живет Кира Найтли

26 марта звезда фильмов «Пираты Карибского моря» и «Гордость и предубеждение» британская актриса Кира Найтли отмечает 40-летие. В юбилей артистки NEWS.ru рассказывает, кто назвал ее в честь советской фигуристки, как девушка поборола дислексию и почему запретила журналам ретушировать свои снимки.

Почему Найтли назвали в честь советской фигуристки

Родители Киры Уилл Найтли и Шерман МакДональд назвали девочку в честь советской фигуристки Киры Ивановой, многократной серебряной медалистки чемпионата Европы и обладательницы бронзы на Олимпийских играх 1984 года.

По семейной легенде мама будущей актрисы увидела по телевизору выступление спортсменки. Ее так поразила программа Ивановой, что она пообещала назвать дочь в ее честь фигуристки. Однако когда Шерман регистрировала документы дочери, то записала ее именем Keira, хотя правильно было бы Kira.

Кира росла в актерской семье и с раннего возраста мечтала продолжить дело отца и матери. В шесть лет девочка потребовала у родителей нанять ей собственного агента. Уилл и Шерман поставили условие — отличные оценки в школе. Кира выполнила их требование, несмотря на врожденную дислексию.

Врачи связывают заболевание с неврологическими расстройствами генетической природы. Ребенку с дислексией трудно научиться читать и писать. Найтли удалось справиться с недугом к 11 годам. Она вспоминает себя «отличницей-зубрилкой, которая знала ответы на все вопросы и всегда первой поднимала руку».

«Я терпеть не могла, когда меня считали тупицей. Я действительно усердно работала и всегда понимала, к какой цели иду. Наверное, это мне помогло преодолеть насмешки и саму дислексию», — вспоминала актриса.

Как актриса заменила Натали Портман в «Звездных войнах»

Первой работой Найтли была реклама, в семь она дебютировала в фильме Royal Celebration. К 11 годам Кира сыграла в картинах «Деревенское дело», «Невинная ложь», «Искатели сокровищ» и «Возвращение домой». Ради карьеры в кино Найтли бросила колледж. Родители поддержали решение дочери.

Серьезный прорыв в карьере актрисы произошел благодаря ее сходству с Натали Портман. В 1998 году режиссер Джордж Лукас снимал фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», где Портман играла роль королевы Амидалы. Лукасу требовалась девушка, которая смогла бы воплотить на экране образ двойника королевы.

В гриме Найтли и Портман не могли отличить даже родные матери. Более того, на съемочной площадке Кира иногда заменяла Натали. После выхода фильма это заметили только специалисты и самые внимательные зрители, а многие думали, что обе роли — Амидалы и Сабе — исполнила Натали Портман.

В 18 лет девушка сыграла Элизабет Суон в картине «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Эта роль принесла ей мировую славу, а последующие части франшизы сделали Найтли одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. К 2007 году ее гонорар вырос до $32 миллионов за роль.

В 20 лет Кира получила номинацию на «Оскар» за роль в фильме «Гордость и предубеждение». Однако статуэтка за лучшую женскую роль ушла к Риз Уизерспун.

Почему Найтли запрещает ретушировать свои фотографии

Найтли — известный борец за права женщин. Она часто высказалась о гендерном неравенстве в мире и указывала, что гонорары мужчин были всегда выше, чем у прекрасного пола на аналогичных должностях.

Во время рекламной кампании первого фильма «Пираты Карибского моря» девушка столкнулась с несогласованной ретушью собственного тела. Без ведома звезды продюсеры увеличили ее грудь на несколько размеров для постера картины. Найтли никогда не комплексовала из-за внешности. Она возмутилась поступком продюсеров, но не смогла никак изменить изображение.

В 2014 году Найтли снялась обнаженной для обложки журнала Interview при условии, что кадры не будут отретушированы. С актрисой работал известный фотограф Патрик Демаршелье. С тех пор отсутствие ретуши стало первым правилом Найтли до начала каждой съемки для печатных изданий и другой промопродукции к картинам.

Кира занимается благотворительностью и сотрудничает с международными организациями по защите прав человека. Когда таблоид Daily Mail предположил, что актриса страдает от анорексии, Найтли подала в суд на СМИ и получила компенсацию $6000. Она направила средства в благотворительный фонд, который занимается проблемами этого расстройства пищевого поведения.

Кроме того, девушка снялась в видеопроекте о проблемах домашнего насилия, созданном организацией помощи женщинам в трудных ситуациях Women's Aid, и была лицом кампании Amnesty International.

С кем актриса была в отношениях

Актриса не любит обсуждать с журналистами личную жизнь, однако прессе известно о нескольких ее романах.

В 16 лет девушка познакомилась с ирландским музыкантом Дель Синоттом. Они вместе снимались в короткометражной ленте «Дефляция» и в картине «Гром в штанах». Пара рассталась в 2003 году. По слухам, причиной стали угрозы Синотта покончить жизнь самоубийством.

Вторым избранником актрисы стал коллега Джеймс Дорнан. Они познакомились на фотосессии в 2003 году. Будущая звезда картины «50 оттенков серого» работал фотомоделью и пытался строить карьеру в кино. В первые 12 месяцев пара не афишировала отношения, и только в 2004 году они подтвердили слухи о романе.

Влюбленные встречались около двух лет и собирались пожениться, но к удивлению поклонников расстались. По слухам, причиной разрыва стали нереализованные на тот момент актерские амбиции Дорнана. Джеймс хотел славы и денег, а Кира уже была звездой мирового масштаба.

Пять лет Найтли встречалась с британским актером Рупером Френдом. Они познакомились на съемочной площадке фильма «Гордость и предубеждение» и быстро съехались. Несмотря на то что молодые люди старались держать отношения в тайне, пресса окрестила их самой красивой парой страны. Однако в канун Рождества 2010 года влюбленные расстались.

Кто муж Киры Найтли

Актриса познакомилась в 2011 году на званом ужине у общих друзей с музыкантом группы Klaxons Джеймсом Райтоном. Весной 2013-го пара поженилась во Франции. Джеймс подарил невесте семейную реликвию — кольцо, принадлежавшее его бабушке. Во дворе их французского дома он посадил дерево, на котором вырезал их инициалы.

В 2015 году Кира родила первую дочь, Эди, а в 2019-м — вторую девочку, Делайлу.

В 2018 году на шоу Эллен ДеДженерес Кира рассказала, что не показывает старшему ребенку диснеевские мультфильмы «Золушка» или «Русалочка» из-за их сексистского сюжета.

«Мы не показываем Эди „Золушку“, потому что в ней богатый парень спасает главную героиню — мне это не близко, девушка и сама может себя спасти! „Русалочка“ тоже под запретом: почему женщина должна отдавать за мужчину свой голос? Правда, песни оттуда мне нравятся», — признавалась актриса.

После рождения Делайлы супруги пересмотрели взгляды на цензуру мультфильмов. Теперь они разрешают девочкам смотреть то, что им нравится, ограничивая только их время у телевизора.

За какую футбольную команду болеет Найтли

Кира — большая поклонница футбола. Она болеет за лондонский ФК «Вест Хэм Юнайтед» и всегда старается смотреть матчи любимой команды. Когда в 2005 году клуб вернулся в Премьер-лигу, Найтли жила в Лос-Анджелесе. Из-за разницы во времени она встала в пять утра, чтобы пойти в паб на матч. Найтли с юных лет смотрела футбол с отцом. Увлечение помогло ей при работе над ролью Джульетты Пэкстон в картине «Играй, как Бекхэм». Фильм рассказывает историю двух подруг, одержимых футболом.