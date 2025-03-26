В музей передали костюм, в котором Безруков снимался в сериале «Плевако»

В Троицком краеведческом музее появился новый экспонат - костюм, в котором народный артист РФ Сергей Безруков исполнил главную роль в детективе "Плевако".

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Выдающийся адвокат Федор Плевако, ставший прототипом героя сериала, - уроженец этих мест, поэтому Троицк, сохраняющий тихое очарование купеческого уездного города, превратился в большую натурную декорацию, где развернулись некоторые сцены фильма. Кроме того, его жители приняли самое активное участие в кинопроцессе. По сценарию для съемок предполагалось привлечь примерно семь десятков артистов второго и третьего плана, изображавших рабочих, городовых, кучеров, дамочек с зонтиками, мещанок и господ в цилиндрах. В первый день на площадку пришли около ста троичан. Некоторых отобрали режиссер и кастинг-директор, а остальные ждали "в резерве" - вдруг да понадобятся. При этом жители Троицка поделились и аутентичным реквизитом: приносили из дома предметы старины, оставив личный след в большом кино.

Впоследствии создатели сериала самыми теплыми словами вспоминали такое тесное сотрудничество, указывая заодно на невероятную кинематографичность дореволюционных построек Троицка, который "сыграл" в киноленте не только самого себя, но и Москву конца XIX века. Несколько дней съемочная группа работала в его историческом центре: возле музея, гостиницы "Центральной" -памятника архитектуры федерального значения, у Свято-Троицкого собора. Атмосферные виды местных пейзажей показаны в каждой серии картины.

- Троицк, конечно же, представлен в сериале. Мы не использовали бутафорские декорации, и это энергетически правильно, - отметил Сергей Безруков.

Не случайно презентация сериала состоялась именно в Троицке в конце ноября прошлого года. Но еще ранее, в мае 2024-го, когда Челябинск принимал фестиваль-форум креативных индустрий, киноленту вспомнил глава региона Алексей Текслер. Он сообщил о решении создать комиссию, которая займется рибейтом, то есть возмещением из бюджета части средств, потраченных производителями фильмов во время съемок в области. Такой подход должен привлечь внимание кинематографистов к Южному Уралу, что усилит его узнаваемость, а также поможет избавиться от репутации края суровых мужиков, чтобы регион воспринимали как современный, инновационный и чистый.

Историческая память, конечно, избирательна. Говорят, судебные речи Федора Плевако и нынешние юристы воспринимают как классику жанра. Но не менее ценна и атмосфера, в которой творится история. Фильмы, подобные "Плевако" (кстати, сериал не является абсолютной калькой жизни выдающегося адвоката), всегда становятся объектом пристального внимания к деталям, создающим ощущение правды жизни.

Возможно, увидев сюртук Федора Никифоровича, посетители музея захотят больше узнать о "Моцарте юриспруденции", а значит, и месте, где они родились, то есть о своей малой родине.