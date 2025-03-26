Кинокритик ответил, благодаря чему прославился Никита Ефремов

Кинокритик Александр Шпагин раскрыл, как сын Михаила Ефремова Никита смог прославится и стать востребованным артистом. По словам эксперта, ему повезло родиться с известной фамилией, а также с симпатичным лицом. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

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Никита Ефремов продолжил актерскую династию. Уже несколько лет он снимается в фильмах и сериалах, получает приглашения как на главные, так и второстепенные роли. А в 2023 году он победил в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» на одной из престижнейших кинопремий страны «Золотой орел». Карьере Никиты не помешал даже скандал, связанный с его отцом Михаилом Ефремовым, который в пьяном состоянии сбил насмерть человека.

По мнению кинокритика Шпагина, «пропуск» в кинематограф Никита получил, конечно, благодаря фамилии. Он заверил – всем наследникам знаменитых актеров и режиссеров гораздо проще начать сниматься, чем людям без связей. Однако сыновья и дочери звезд сталкиваются с другой проблемой — из-за чувства вседозволенности они часто страдают от зависимостей.

«Главная задача — не впасть во всевозможные звездные проблемы. И речь даже не про звездную болезнь, а про алкоголизм и наркотики. Никита Ефремова говорил, что в определенный момент его, кстати, снесло маленько, но он вернулся», — поделился Александр Шпагин.

Кинокритик подчеркнул, что многие дети знаменитостей на деле оказываются бесталантными. В пример он привел Павла Табакова. Однако у Никиты действительно есть задатки хорошего артиста. К тому же, как подчеркнул Шпагин, он настоящий русский красавец, что играет далеко не последнюю роль в индустрии.

«Это не случай Павла Табакова, конечно. У Никиты Ефремова все отлично. Это очень рабочая лошадка театральная и киношная. И это хороший артист. Более того, еще важно, что он красивый. Нечасто бывает, когда красивый артист еще и хороший. А это же необходимо для искусства. Это в первую очередь харизматичные герои-любовники. На этом построена вся коммерческая культура. И плохо, когда это плохой артист. А когда хороший красивый артист появляется, то это всегда хорошо. У Никиты Ефремова русская харизма и очень много положительных качеств, которые способствуют известности. Даже если нет большого таланта. Однозначно ему фамилия помогла. Кто с этим может спорить? Ну и слава Богу», — заявил кинокритик.

Ранее кинокритик Александр Шпагин объяснил, почему считает Павла Табакова не талантливым артистом.