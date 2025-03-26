Бэн Аффлек назвал одного из лучших режиссеров в истории

Американский актёр и режиссёр Бэн Аффлек дал большое интервью изданию GQ. В нём звезда «Исчезнувшей» рассказал о своей карьере и назвал лучших режиссёров современности.

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Аффлек вспомнил, что с радостью бы сыграл в «Спасти рядового Райана» у Стивена Спилберга вместо своего лучшего друга Мэтта Деймона. Такое же ощущение актёр испытывает к работам Кристофера Нолана — он готов съездить на съёмочную площадку «Одиссеи» только ради того, чтобы посмотреть на работу британского постановщика своими глазами.

«Стивен Спилберг — один из величайших режиссёров в истории. Я могу сказать то же самое о Кристофере Нолане. Возможно, я съезжу на съёмочную площадку "Одиссеи" к Мэтту Деймону, чтобы посмотреть, как Нолан снимает фильмы. И я не шучу».

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Главные роли в проекте исполнят Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые актёры. Лента расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.