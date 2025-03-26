Умер кинорежиссер Андрей Ермаш

Кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.

© кадр из фильма «Конец вечности»

"Да, это так", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о правдивости информации о смерти режиссера.

Андрей Ермаш - сын председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Стал режиссером боевика "Лунная радуга", в котором приняли участие актеры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. В 1989 году вступил в гильдию кинорежиссеров России. Его последней режиссерской работой стал фильм "Конец вечности" (1978).